Det er foreløpig uklart hva slags anlegg det dreier seg om, og hva seremonien konkret innebærer.

KCNA melder lørdag at Nord-Korea "tar skritt" for å demontere et atomanlegg og at det skal holdes en seremoni mellom 23. og 25. mai.

USAs president Donald Trump skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un 12. juni.