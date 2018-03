Stoltenberg: – Dette hører ikke hjemme i en sivilisert verden

– Dette er uakseptabelt. Det hører ikke hjemme i en sivilisert verden, sier Stoltenberg.

Han vil ikke kommentere etterretning, men gjør det klart at han ikke har noen grunn til å betvile den britiske regjeringens konklusjon.

Storbritannias statsminister Theresa May har sagt at det kun fins to troverdige forklaringer på angrepet. Enten at det var en handling utført direkte av den russiske stat mot Storbritannia. Eller at Russland har mistet kontroll over militær nervegift, slik at andre har fått den i hende.

– Begge deler er alvorlig. Og russerne har ikke gitt noen troverdig forklaring på hvordan dette kan dukke opp i Salisbury, sier Stoltenberg.

Skal møte Johnson

Storbritannia har allerede brifet sine allierte i NATO om hendelsen, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse i Salisbury etter å ha fått i seg nervegift.

Begge ligger fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk.

Mandag skal Stoltenberg diskutere saken direkte med Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

Stoltenberg sier nervegiften som ble brukt, er blant de sterkeste som noensinne er utviklet. Han sier det er første gang et slikt kjemisk våpen er blitt brukt på alliert jord siden NATO ble grunnlagt.

Mønster

Bakteppet for angrepet er et mønster med uforsvarlig russisk oppførsel over mange år, mener Stoltenberg.

– Det er en del av et større bilde, sier han.

NATO-sjefen viser til den ulovlige annekteringen av Krim-halvøya, russisk støtte til væpnede opprørere i Øst-Ukraina, militært nærvær i Moldova og Georgia, politiske inngrep på Vest-Balkan, forsøk på å påvirke valg i vestlige land. Og han viser til likvideringer, som giftdrapet på den russisk eksspionen Aleksandr Litvinenko i 2006.

– I tillegg har vi attentater i Russland som med all sannsynlighet er knyttet til myndighetenes undertrykking av opposisjonen, og vi har uttalelser fra russisk side om at såkalte forrædere er legitime mål, sier Stoltenberg.

Ifølge ham er eksemplene for mange til at det er troverdig at Russland ikke har noe med denne typen angrep å gjøre.