AFP: Nær 15.000 houthier drept i angrep i Jemen siden juni

Intense angrep fra koalisjonen ledet av Saudi-Arabia har kostet nær 15.000 houthi-opprørere livet i Jemen siden juni, opplyser kilder i gruppa til AFP.

Lokalbefolkningen i Sana ser på skadene etter et luftangrep utført av koalisjonen ledet av Saudi-Arabia 11. november. Koalisjonens angrep mot houthiene rundt byen Maarib har kostet flere tusen livet, opplyser partene i konflikten.

NTB-AFP

Det har de siste månedene vært harde kamper rundt den strategisk viktige byen Maarib.

– Luftangrepene fra koalisjonen og andre kamper har kostet rundt 14.700 houthier livet siden midten av juni, opplyser en tjenestemann i opprørsgruppas forsvarsdepartement. En annen kilde ved det samme kontoret bekrefter opplysningen.

Maarib er den internasjonalt anerkjente regjeringens siste større skanse i den oljerike, nordlige delen av landet. Den iranskstøttede houthi-bevegelsen begynte en større offensiv for å erobre byen i fjor.

Kampene har flere ganger blitt stanset i forbindelse med forhandlinger, men opprørerne gjenopptok angrepene i februar. Offensiven ble intensivert i juni og nok en gang i september.

Daglig bombing

Koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, har siden 11. oktober meldt om nesten daglige luftangrep mot stillinger rundt Maarib. De har selv meldt om dødstall på omkring 3.800 hos fienden i forbindelse med dette.

I en uttalelse torsdag hevdet koalisjonen at nesten 27.000 opprørere er blitt drept i kampene rundt Maarib siden i fjor.

Kilder tilknyttet den jemenittiske regjeringen har opplyst at 1.250 av deres soldater er blitt drept ved byen siden juni.

Ingen av tallene kan imidlertid verifiseres av uavhengige tredjeparter.

Humanitær krise

Krigen i Jemen har ført til det som FN omtaler som en av verdens verste humanitære kriser. Millioner er drevet på flukt, og dødstallene er svært høye.

I desember i fjor uttalte FNs samordningskontor for humanitære saker (OCHA) at krigen hadde ført til over 200.000 dødsfall, blant dem over 100.000 knyttet til indirekte årsaker som sult og andre årsaker som kunne ha blitt forhindret, men som var rammet av manglende tilgang på grunnleggende tjenester.

Jemen har vært herjet av borgerkrig siden 2014 da den iranskstøttede houthi-militsen tok kontroll over hovedstaden Sana og store deler av den nordlige delen av landet. President Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans regjering ble tvunget på flukt til den sørlige delen av landet, og senere videre til Saudi-Arabia.

Den saudiledede koalisjonen, på den tiden med støtte fra USA, gikk inn i krigen i mars 2015 for å prøve å gjeninnsette Hadi ved makten, og støttet hans internasjonalt anerkjente regjering.

Frontlinjene endres

Hvis houthiene tar kontroll over Maarib, vil det være et stort tap for regjeringen. Eksperter mener opprørernes forhandlingsposisjon i framtidige fredsforhandlinger i så fall vil bli styrket.

En kolonne med forsterkninger fra den jemenittiske hæren tok seg denne uken fram til frontavsnittet sør for byen. Soldater med røde bereter ble fraktet i lastebiler med jemenittiske flagg.

Mens kampene ved Maarib fortsetter, tok houthiene fredag kontroll over et stort område sør for Hodeida ved kysten av Rødehavet. Her ble det i 2018 inngått en fredsavtale etter at lojalistene trakk seg tilbake.

En FN-styrke som er utplassert for å overvåke fredsavtalen, sa mandag at utviklingen innebar en stor endring i frontlinjene.