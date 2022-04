Franske fiberkabler kuttet – mistanke om sabotasje

Frankrike opplever store problemer med nettilgangen etter at fiberkabler er kuttet fysisk flere steder i landet. Operatører sier det dreier seg om et angrep.

NTB-AFP

Årsaken til problemene er så langt ikke fastslått, men eksperter mener det er snakk om et samordnet angrep der fiberkablene er kuttet samtidig. Det som har skjedd, skal være uten sidestykke.

– En slik hendelse i denne størrelsesordenen skjer aldri. Det er første gangen, og for øyeblikket vet vi ikke hvem det er, sier en ikke navngitt sikkerhetskilde til AFP.

I en melding på Twitter skriver nettoperatøren Free at det har vært «flere ondsinnede handlinger» mot kablene.

– Kuttet klokka 4

En ikke navngitt nettoperatør opplyser til TV-kanalen at fiberkabler er kuttet i flere områder, blant annet mellom Paris og Strasbourg i øst, mellom Paris og Lille i nord og mellom Paris og Lyon i sør.

– Angrepene fant sted klokka 4 om natten. Våre team har jobbet siden i morges, sier en talsmann for Free til AFP.

Mange kunder mistet nettilgangen eller opplevde store forstyrrelser i morgentimene onsdag. Problemet har også rammet kunder hos andre operatører, som Bouygues Telecom, SFR og Orange, skriver BFMTV.

Tusenvis av feilmeldinger

Frankrikes næringsdepartement opplyser at det er blitt informert om at kabler er kuttet og at dette er årsaken til problemene. Det er foreløpig uklart hvor omfattende skadene er.

På nettsiden Downdetector kom det inn flere tusen rapporter om driftsforstyrrelser hos Frees kunder onsdag formiddag. I løpet av natten ble det også meldt om hundrevis av hendelser.