Russland innfører fengselsstraff for «falske nyheter» om det russiske militæret

Den russiske nasjonalforsamlingen har vedtatt at de som sprer «falske nyheter» om det russiske militæret, kan straffes med opp til 15 års fengsel.

Aleksej Venediktov, sjefredaktøren i Ekho Moskvy, møter pressen etter at radiostasjonen ble tatt av luften av russiske myndigheter tidligere i uken. Nå har russiske parlamentarikere vedtatt at «falsk informasjon» om krigen i Ukraina kan straffes med fengsel.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ifølge en uttalelse fra underhuset i nasjonalforsamlingen fredag innebærer vedtaket at de som med overlegg sprer falsk informasjon om Russlands væpnede styrker, kan straffes med enten bøter eller fengsel, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Et kriterium for å bli straffet er at «den falske informasjonen» får «alvorlige konsekvenser».

Russiske myndigheter har de siste dagene lagt strenge begrensninger på mediene når det gjelder omtalen av russiske styrkers handlinger i Ukraina. Ord som invasjon og krig er forbudt, i stedet skal det omtales som en militær spesialoperasjon.

Flere liberale medier har de siste dagene blitt stengt, deriblant den liberale radiokanalen Ekho Moskvy.