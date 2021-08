Desperat søk etter overlevende i Haiti – over 300 døde

Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet som rystet Haiti lørdag og kostet minst 304 mennesker livet.

Det kraftige jordskjelvet har gjort stor skade, og det er uvisst hvor mange som er savnet.

En mann prøver å redde eiendeler fra sitt sammenraste hus i Les Cayes i Haiti.

Menn jobber febrilsk for å redde en ung jente som er begravd i ruinene av et hus i Les Cayes etter et jordskjelv i Haiti.

En kirke ligger i ruiner i Les Cayes etter jordskjelvet som rammet Haiti lørdag.

Kirker, forretninger, skoler og hjem ga etter i skjelvet, og flere hundre er sperret inne i de sammenraste bygningsmassene. Minst 1.800 personer er skadd, opplyser sivilforsvaret i landet.

Skjelvet hadde en styrke på 7,2, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS, og episenteret var like sør for byen Petit Trou de Nippes, 125 kilometer vest for hovedstaden Port-au-Prince.

Statsminister Ariel Henry sier at flere byer er lagt i grus, og at nødhjelp sendes til de berørte områdene. Han erklærte samtidig unntakstilstand i en måned.

Fulle sykehus

Et ukjent antall mennesker er savnet.

– Det viktigste nå er å redde så mange som mulig fra ruinene. Vi har forstått det slik at lokale sykehus, særlig det i Les Cayes, er fulle med skadde personer, sier han.

– Mange boliger er ødelagt, folk er døde, og noen er lagt inn på sykehus. Alle er ute i gata nå, og rystelsene fortsetter, forteller Christella Saint Hillaire som bor nær episenteret.

Blant annet har en skole og en kirke der det var gudstjeneste, kollapset, og bilder fra byen Les Cayes like sør for episenteret viser sammenraste hus, blant dem et stort hotell, der et medlem av nasjonalforsamlingen og tidligere ordfører, Gabriel Forune, døde.

Kunne merkes i nabolandene

Jordskjelvet varte lenge og kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk, og det var mange etterskjelv. Også på østspissen av Cuba og på Jamaica kunne skjelvet merkes.

Tsunamivarselet som ble sendt ut av USGS, ble kort tid etter avblåst, men det er registrert en rekke kraftige etterskjelv, det kraftigste ble målt til 5,8 i styrke.

I Port-au-Prince rømte folk ut i gatene av frykt for at husene kunne rase sammen da skjelvet skjedde klokka halv ni om morgenen. Men hovedstaden ser ut til å ha sluppet fra det uten større skader.

USAs president Joe Biden godkjente umiddelbar nødhjelp og utnevnte USAid-sjef Samantha Power til innsatsansvarlig. En rekke land, blant dem Argentina og Chile sender humanitær hjelp.

Røde Kors trår til

Norges Røde Kors vurderer nå skadene og forbereder hjelp til det hardt rammede landet. De er klare til å bistå ved behov, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan.

– De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til å sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier Tønnesen-Krokan.

Lennart Eriksson i den svenske organisasjonen i Hoppets stjerna sier at store deler av landet er hardt rammet.

USGS melder at mange mennesker, kanskje tusener, kan ha mistet livet i de fattige og uveisomme fjellområdene i landet, og at det er sannsynlig med store ødeleggelser.

Redd Barna planlegger innsats

Redd Barna opplyser at organisasjonen har startet å planlegge sin respons og at en ser med bekymring på situasjonen i et land hvor mange allerede lever i ekstrem fattigdom, sult og vold.

– Våre ansatte i regionen ser forferdelige ødeleggelser, utallige sammenraste hus og skadde og døde mennesker. Selv om det kommer til å ta dager å få oversikt over omfanget av skadene, er det klart at dette er en enorm humanitær katastrofe, sier Redd Barnas landdirektør Leila Bourahla.

– Vi må handle raskt og besluttsomt. Barn er alltid de som blir hardest rammet, og jeg er svært bekymret for deres sikkerhet, fortsetter hun.

Redd Barna har jobbet i Haiti siden 1978 og bisto også da orkanen Matthew rammet det karibiske landet i 2016 og etter det voldsomme jordskjelvet i 2010.

Krise på krise

Haiti er det fattigste landet på den vestige halvkule og rammes jevnlig av den ene krisen etter den andre, for tiden blant annet politisk krise, manglende matsikkerhet og koronapandemien.

Allerede mandag eller tirsdag ventes den tropiske stormen Grace innover landet. I tillegg sier den katolske presten Fredy Elie at adgangen til jordskjelvområdet hindres av kriminelle gjenger som kontrollerer veiene.

– Det er på tide å få åpnet veiene for dem som kommer med hjelp. Folk trenger hjelp fra oss alle, sier Elie.

Haiti sliter også ennå etter det voldsomme jordskjelvet for elleve år siden som kostet anslagsvis 200.000 mennesker livet, og det er stor politisk uro etter drapet på presidenten for en måned siden.