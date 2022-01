Russland spår «vanskelige samtaler» etter innledende møte med USA

Viseutenriksministrene i USA og Russland møttes søndag til arbeidsmiddag i Genève før krisesamtaler om Ukraina til uka. Russland tror samtalene blir vanskelige.

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier mandagens samtaler mellom USA og Russland om Ukraina blir vanskelige.

NTB-AP

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov og andre russiske tjenestemenn ankom søndag kveld boligen til den amerikanske ambassadøren, hvor det første møtet mellom partene skulle foregå, ifølge en kilde i diplomatiet.

Rjabkov møtte USAs viseutenriksminister Wendy Sherman og teamet hennes.

Tidligere søndag sa en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet til statlig TV at den første runden med spissede samtaler om sikkerhet ville starte i løpet av dagen, skriver nyhetsbyrået Tass.

– Vanskelige samtaler

Etter drøyt to timer var arbeidsmiddagen over.

Rjabkov sa etter møteslutt at han tror de kommende samtalene med USA vil bli «vanskelige».

– Vi gikk i dybden på sakene, men samtalene kommer til å bli vanskelige, sa Rjabkov til fremmøtte journalister.

Samtalene fortsetter mandag. Der skal partene diskutere den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland. Men frontene er steile og forventningene er små.

Russland skal også i møter med Nato og Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) kommende uke.

Russland har siden slutten av fjoråret samlet titusenvis av soldater langs grensen mot Ukraina og krever garantier om at Nato ikke utvides ytterligere østover eller etablerer baser i det som tidligere var Sovjetunionen.

Kaller forslagene uakseptable

Rjabkov mener Russland har gjort sin posisjon tydelig.

– Vi kom hit med en tydelig posisjon som innebærer en rekke elementer som etter min mening er forståelige og som er blitt såpass tydelig kommunisert – også på et høyt nivå – at det rett og slett ikke er mulig å avvike fra vår tilnærming, sa visestatsministeren.

På spørsmål om Russland var klar for å inngå et kompromiss, sa han: «Amerikanerne bør gjøre seg klare til å komme fram til et kompromiss».

Amerikanere har allerede gjort det klart at mange av Russlands forslag er uakseptable, og utenriksminister Antony Blinken har sagt at samtalene ikke vil bære frukter så lenge Russland holder en «pistol mot Ukrainas hode».