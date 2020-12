Biden vil utnevne Deb Haaland til innenriksminister

Påtroppende president Joe Biden skal ha bestemt seg for å utnevne kongressrepresentant Deb Haaland til innenriksminister.

Deb Haaland, som er en av de to første fra USAs urfolk som er medlemmer av Representantenes hus, blir trolig ny innenriksminister med myndigheter over USAs stammeterritorier. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB-AP

Haaland blir i så fall den første fra USAs urfolk som blir leder for det mektige departementet som har hatt overoppsyn over USAs urfolksstammer og territoriene deres i flere generasjoner.

60 år gamle Haaland er medlem av Laguna Pueblo-stammen, og som hun liker å påpeke, 35.-generasjons innbygger i New Mexico. Hennes far var norskamerikansk militærveteran.

Urfolket i USA har presset på for at Biden skulle utnevne henne, selv om det betyr et risikabelt nyvalg om plassen hennes i Representantenes hus, som hun ble valgt til i 2018.

Innenriksdepartementet i USA forvalter USAs landområder, blant annet stammeterritorier og nasjonalparker.

Haaland inngår i Bidens plan om å lage en fargerik regjering der minoriteter, begge kjønn og forskjellige legninger er godt representert.

Torsdag ble det også kjent at han vurderer å utnevne Michael Regan til sjef for USAs miljødirektorat EPA. Regan, som er svart, jobber i miljøadministrasjonen i North Carolina og var i et tiår ansatt i EPA.

Biden har fra før valgt homofile Pete Buttigieg til samferdselsminister og den svarte eksgeneralen Lloyd Austin til forsvarsminister, og han vurderer å be guvernør Jenny Granholm bli energiminister.

Faren til Deb Haaland var ifølge Dagbladet barnebarnet til norske innvandrere til USA fra Kvitsøy og Skudeneshavn i Rogaland.