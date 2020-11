Joe Biden talte til folket i natt: Håp og lettelse i USA

Lettelsen er stor i Wilmington, der Joe Biden taler til sine egne. Foto: Jarle Aasland

WILMINGTON: «Free at last» synger en gruppe afroamerikanere under den stekende høstsolen. Donald Trump ble en én-periode-president. Aftenbladet var der da Joe Biden erklærte seg for valgvinner, og USAs neste president.