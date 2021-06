Biden fikk godkjent sine første dommere

To dommere som ble utnevnt av USAs president Joe Biden, ble tirsdag godkjent av Senatet. Det er de første dommerne som blir godkjent i hans presidentperiode.

Et bredt flertall i Senatet godkjente to dommere utnevnt av Joe Biden. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB-AFP

Den første som Senatet stemte over, var afroamerikanske Julien Neals. Med 66 mot 33 stemmer ble han godkjent som ny dommer for distriktsdomstolen i New Jersey. Neals ble også forsøkt nominert av Barack Obama, men den nominasjonen ble blokkert av republikanerne.

Joe Biden har hatt som prioritet å gjøre de føderale domstolene mer mangfoldige.

– Tverrpolitisk støtte

Kun et par timer senere ble Regina Rodriguez godkjent som dommer i distriktsdomstolen i Colorado med 72 mot 28 stemmer. Hun har både latinamerikansk og asiatisk bakgrunn.

– Begge er høyst kvalifiserte, og representerer mangfoldet som er en av vårt lands største styrker, sa Biden.

Han la til at det er andre utnevnelser som har støtte fra begge partiene, og han håper de blir godkjent snart.

Demokratene anser at Biden prøver å skape en balanse i rettsvesenet etter Donald Trump. I løpet av fire år som president fikk Trump utnevnt og godkjent mer enn 230 dommere, hvorav tre firedeler var menn og 85 prosent var hvite. Han valgte åpenlyst konservative dommere som gikk imot abort og forsvarte våpenlovene.

Over 100

Biden forsøker å få utnevnt flest mulige dommere mens demokratene har flertall i Senatet, før mellomvalget neste år. Demokrater regner med at det blir over 100 ledige dommerembeter i de føderale distriktsdomstolene og ankedomstolene i løpet av de neste månedene.

I tillegg er det lagt press på den 82 år gamle progressive høyesterettsdommeren Stephen Breyer om å pensjonere seg. Om dette skjer, kan Biden oppfylle sitt valgløfte om å utnevne rettens første svarte kvinne som dommer.

Av de drøyt 20 dommerne Biden har utnevnt, og som venter på godkjenning fra Senatet, er det 16 kvinner, flere av dem svarte eller innfødte. Blant mennene er det en muslim med pakistansk bakgrunn, som blir den første føderale dommeren med islamsk tro dersom han blir godkjent.