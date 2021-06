Fem pågrepet i razzia mot prodemokratisk avis i Hongkong

Politiet raidet lokalene til den prodemokratiske avisen Apple Daily i Hongkong torsdag morgen. Fem ledere i avisa ble pågrepet, blant dem sjefredaktør Ryan Law.

Fem personer ble pågrepet, blant dem sjefredaktør Ryan Law, da politiet raidet den prodemokratiske avisa Apple Daily i Hongkong torsdag. De er alle siktet etter Kinas nasjonale sikkerhetslov for Hongkong. Foto: AP / NTB

NTB-AP-AFP

De fem er pågrepet og siktet etter Kinas nasjonale sikkerhetslov for Hongkong. De anklages for å konspirere med «et fremmed land eller andre eksterne elementer for å sette den nasjonale sikkerheten i fare», heter det fra politihold.

En politikilde bekrefter til AFP at alle fem var ledere fra Next Digital, eierselskapet til avisa. Det er Apple Daily selv som opplyser at Law er blant de pågrepne.

Apple Daily strømmet direktebilder fra politiaksjonen på Facebook. Der kunne man se betjenter sperre av lokalet.

Pågripelsen er den siste i en rekke inngrep mot den populære tabloidavisa, som har støttet opp om demokratibevegelsen i Hongkong.

Det er den andre razziaen mot avisa og eierselskapet i løpet av det siste året. I august i år ble ti personer, blant dem den kjente mediemogulen Jimmy Lai, pågrepet i en politiaksjon. Alle ble siktet for brudd på sikkerhetsloven, samt for andre lovbrudd.

Avisa eies av Lai gjennom medieselskapet Next Digital. 72-åringen sitter for tiden fengslet for ulovlige protester i 2019, da det var massedemonstrasjoner for demokrati.