Israel angrep mål i Libanon som svar på raketter

Fire raketter ble onsdag avfyrt fra Sør-Libanon mot Israel, opplyser libanesiske kilder. Israel svarte med artilleri.

FN-soldater i nærheten av en demonstrasjon som ble holdt til støtte for palestinere I Sør-Libanon nær grensa mot Israel før helgen. Onsdag ble det for tredje gang den siste uka skutt raketter mot Libanon mot Israel. Foto: Mohammed Zaatari / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Palestinere i Beirut demonstrerer mot Israels offensiv mot Gaza. Foto: Bilal Hussein / AP /NTB

Rakettene ble skutt opp utenfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriver avisen The Daily Star i Libanon.

Israelske militære opplyser at alarmene som varsler rakettangrep, ulte øst for byen Haifa, ifølge Reuters. Innbyggere i byen Shfaram forteller at en av rakettene slo ned nær byen.

Ifølge det israelske militæret ble én av rakettene fra Libanon skutt ned, to landet i havet og en fjerde i åpent lende. Noen raketter falt også ned på libanesisk territorium.

Den israelske hæren IDF sier i en uttalelse at de angrep flere mål i Libanon, melder Haaretz. Ifølge libanesiske kilder rammet de israelske granatene samme område som der rakettene ble avfyrt.

Det er ikke meldt om skadde verken i Israel eller i Libanon.

Det er tredje gang i løpet av en uke at raketter er skutt fra Libanon mot Israel.

Mandag ble raketter avfyrt fra Shebaa farms-området, men de kom ikke over grensa og landet i Libanon. Torsdag ble det skutt raketter fra flyktningleiren Rashidiyeh, men de falt i havet.

Hizbollah, Israels erkefiende som er dominererende i Sør-Libanon, var raskt ute med å avvise at de har noe med rakettangrepene å gjøre.

Angrepene har skjedd samtidig med konflikten mellom Israel og Hamas-bevegelsen på Gazastripen, og det har vært daglige demonstrasjoner mot Israel i Beirut og langs Libanons sørgrense siden offensiven mot Gaza ble innledet 10. mai.