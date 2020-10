Mexicos tidligere forsvarsminister pågrepet i USA

Mexicos tidligere forsvarsminister Salvador Cienfuegos er pågrepet i Los Angeles i USA, siktet for narkohandel og hvitvasking, ifølge amerikanske medier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Daværende forsvarsminister Salvador Cienfuegos sammen med Enrique Peña Nieto. i 2016. Foto: Rebecca Blackwell, AP / NTB

NTB-AP

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard skriver på Twitter at han ble fortalt om pågripelsen av USAs Mexico-ambassadør Christopher Landau.

En talsperson for det amerikanske narkotikapolitiet DEA bekrefter overfor Reuters at det var de som pågrep Cienfuegos. Nyhetsbyrået AP får opplyst at han er siktet for narkohandel og hvitvasking.

Cienfuegos var Mexicos forsvarsminister mellom 2012 og 2018 under president Enrique Peña Nieto. 72-åringen, som er pensjonert, ble pågrepet på flyplassen i Los Angeles da han ankom med familien sin, ifølge AP.

Uavhengig av hvordan rettsprosessen ender, blir det anslått at pågripelsen er et hardt slag for Mexico. Forsvaret er regnet for å være blant de offentlige institusjonene i landet som det er minst mistillit til.

Under Cienfuegos ledelse var imidlertid forsvaret jevnlig anklaget for menneskerettighetsbrudd, noe som også var tilfelle før hans ledelse.