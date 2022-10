USAs høyesterett avviser Trumps anmodning om å gripe inn i dokumentsaken

USAs høyesterett sier nei til ekspresident Donald Trumps anmodning om å gripe inn i den rettslige striden knyttet til FBIs ransaking av hans Florida-eiendom.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Høyesterettsdommerne kommer ikke med noen begrunnelse for hvorfor de avviser begjæringen fra Trumps advokater om å overprøve beslutningen fra en lavere domstol.

Saken er knyttet til etterforskningen av dokumentene som FBI beslagla fra Trumps gods i Mar-a-Lago etter en kjennelse fra en føderal dommer.

Trumps team ba høyesterett om å tillate at en spesialoppnevnt, uavhengig mekler – en slags voldgiftsdommer – skulle gjennomgå de rundt 100 dokumentene med gradert materiale som ble funnet under ransakingen 8. august.

Ankedomstolen begrenset i forrige uke voldgiftsdommerens gjennomgang til en langt større mappe med ugradert materiale. Dommerne sa seg dermed enig i justisdepartementets påstand om at det ikke er noe rettslig grunnlag for at voldgiftsdommeren skulle gjennomgå de graderte dokumentene.

Trumps advokater argumenterte overfor høyesterett for at voldgiftsdommeren måtte få tilgang til de graderte dokumentene for å fastslå hvorvidt de faktisk bør være graderte.

FBI beslagla rundt 11.000 dokumenter, deriblant rundt 100 som var merket som graderte, under ransakingen i Florida.