Tidligere pave Benedikt er død

Tidligere pave Benedikt XVI er død. Han ble 95 år gammel.

Tidligere pave Benedict er død. Her fotografert i Vatikanet i 2014.

NTB-DPA

– Det er med sorg jeg kan informere dere om at tidligere pave Benedict XVI døde i dag klokka 9.34 i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanet, sier en talsperson for Vatikanet i en uttalelse.

Benedikt ble i 2013 den første paven på rundt 600 år til å gå av fra stillingen. Han ble etterfulgt av pave Frans. Benedikt har siden bodd i Vatikanet og vært ved svært dårlig helse.

Begraves trolig i Vatikanet

Selv om det ikke er noen regelbok for hvordan en tidligere pave skal begraves, er det ventet at det vil skje med en seremoni i Vatikanet ledet av pave Frans.

I 2005 ble pave Johannes Paul II lagt på paradeseng på St. Petersplassen før begravelsesseremonien der rundt en million mennesker, blant dem verdensledere, deltok.

Benedikt hadde fødenavnet Joseph Ratzinger og var en tysk kardinal før han ble pave. I Tyskland markeres dødsfallet lørdag.

– Verden sørger for vår pave, skriver Bild , mens kringkasteren ARD titulerer sin nekrolog «Vi var paven».

Paven ba for forgjengeren

Den siste uken ble helsetilstanden forverret. Onsdag sa pave Frans at Benedikt var svært syk og ba alle verdens katolikker be for ham.

Vatikanet har vært vage om hva helseproblemene til Benedikt har vært. De har vist til den tidligere pavens høye alder.

Norske katolikker hyller Benedikt som en stor teolog.

– Pavens primære oppgave er å styrke sine brødre og søstre i troen, og det gjorde han, sier dominikanersøster Anne Bente Hadland ved Katarinahjemmet til Vårt Land.

– Ruvende

Hun sier at Benedikt var en stor og viktig pave og en ruvende teolog.

– Det er langt mellom de store teologene på pavestolen, så vi får nok ikke en mann av hans kaliber igjen med det første, sier hun.

Oslo-biskop Bernt Eidsvig sier at de norske menighetene vil holde prekener om Benedikts betydning for å markere hans død.

– Han har for mange vært en veldig trygg og solid teolog. Selv om han abdiserte for nesten ti år siden, så har det vært en trygghet forbundet med hans nærvær, sier Eidsvig.