Rasende katalanere samler seg til nye protester

Demonstrantene samlet seg utenfor et rettslokale i byen Hospitalet de Llobregat like sør for Barcelona, med krav om at tjenestemennene løslates. Ifølge en pro-katalansk gruppe deltok rundt 2.500 mennesker i protesten.

Torsdag samlet mange tusen seg i Barcelonas gater med det samme kravet.

Studentdemonstrasjon

Omkring 2.000 studenter samlet seg i og rundt et av Barcelonas største universiteter for å demonstrere mot det de kaller myndighetenes sabotasje av folkeavstemningen. Studentene bar selvstendighetsflaggene og bannere som viste støtte til folkeavstemningen. De ropte slagord til støtte for tjenestemennene som er pågrepet for å forberede avstemningen.

Dekaner og andre i universitetets ledelse har fått adgangen til kontorene sine blokkert.

Studentorganisasjonene oppfordrer demonstrantene til å holde stand over helgen for å vise sin støtte.

Stort politioppbud

Spanske myndigheter har slått hardt ned på planene om en folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia, som etter planen skulle finne sted 1. oktober.

Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven, og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet.

Innenriksdepartementet kunngjorde fredag at de sender forsterkninger til politiet nordøst i Catalonia for å «holde orden» og hindre at folkeavstemningen finner sted.

Det skal dreie seg om opp mot 6.000 politifolk, ifølge avisen El Pais. Brorparten av dem skal bo om bord på fire passasjerfartøy. To av fartøyene er ankret opp i Barcelona, mens ett ligger i Tarragona. Begge steder er havnene kontrollert av staten. Det siste skipet skulle ligge i den regionalt kontrollerte havnen Palamós, men ble nektet å legge til kai.

Innkvarteringen fått lunkne mottakelser blant politifolkene.

– Uten vindu, klappseng og drittgarderobe, sier en politimann i et videoklipp publisert på nettsidene til Madrid-avisen El Mundo.

– Her skal vi være i to uker, og de vil ha fire personer inn på rommet. Det er til å bli gal av, sier han.

Vil ha rask løsrivelse

Meningsmålinger viser at katalanerne er delt i spørsmålet om uavhengighet, men at et flertall ønsker å avgi stemme for å avgjøre spørsmålet.

Den styrende koalisjonen mener at den skal utrope selvstendighet innen 48 timer hvis det er flertall for det i folkeavstemningen, skriver TT.

Noen av argumentene deres for løsrivelse er vern om katalansk kultur og språk. Dessuten mener delstaten at skattesystemet er urettferdig. Selv står de for en femdel av Spanias økonomi.