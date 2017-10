Super Bowl trykker igjen Timberlake til sitt bryst

Den amerikanske fotballigaen NFL kunngjorde søndag kveld at Timberlake skal opptre i USAs mest ettertraktede pauseinnslag i Minnesota, søndag 4. februar neste år.

Dette blir hans tredje Super Bowl-innslag, det meste for noen artist i USA. I 2001 dukket han opp med N'Sync, og i 2004 sang han «Rock Your Body» med Janet Jackson i Houston. Fremførelsen ble avsluttet med at Timberlake rev opp kostymet hennes og blottla det ene brystet. Stuntet ble en stor snakkis og forarget mange, mens andre bare trakk på smilebåndet.

Under et intervju sendt på NBC-programmet «Sunday Night Football», lo Timberlake av spørsmålet om han kom til å gjenta innslaget. Det førte til at TV-selskapet CBS ble ilagt en bot på 550.000 dollar fra Federal Communications Commission, en bot som senere ble omgjort.

– Det kommer ikke til å skje denne gangen, svarte han.

Artisten sa at de beste Super Bowl-forestillingene har henvendt seg til stemningen i nasjonen.

– Det jeg virkelig ønsker er å sette sammen en forestilling som forener. Det vil være den ultimate bragden, og så ville toppen av kransekaka vært om publikum på et tidspunkt i løpet av de 12 minuttene rister på rumpa, sa han.