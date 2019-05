Julian Assange tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA

Den nye tiltalen inneholder 18 punkter og er utarbeidet av USAs justisdepartementet. Den går mye lengre enn den opprinnelige tiltalen som ble offentliggjort mot Assange i april.

Ved at amerikanske myndigheter tiltaler ham for brudd på spionasjeloven, avviser de hans egen forklaring om at han handlet som journalist da WikiLeaks offentliggjorde hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

De lekkede dokumentene dannet grunnlaget for flere store nyhetsoppslag i medier verden over. En rekke store aviser samarbeidet med Assange om publiseringen.

47 år gamle Assange sitter nå fengslet i London etter å ha blitt kastet ut av Ecuadors ambassade, der han tilbrakte sju år fordi han fryktet å bli utlevert til USA.

USA og Sverige

Samtidig som USA har begjært Assange utlevert, jobber svensk påtalemyndighet for å få ham utlevert til Sverige. Der er han anklaget for en voldtekt i 2010.

De nye amerikanske tiltalepunktene går mye lengre enn den opprinnelige tiltalen som ble offentliggjort mot Assange i april.

Blant annet anklages han for å ha hjulpet den tidligere etterretningsanalytikeren Chelsea Manning med å stjele hemmeligstemplede amerikanske filer, og for på uforsvarlig vis å ha røpet USAs hemmelige kilder i Midtøsten og Kina slik at de ble utsatt for fare.

– Utsatte USA for skade

Han er også tiltalt for å ha mottatt og publisert hemmeligstemplet informasjon om USAs nasjonale forsvar. Det inkluderer dokumenter fra utenriksdepartementet og rapporter om krigene i Irak og Afghanistan.

I tiltalen framholdes det at Assanges handlinger utsatte USA for stor skade.

I den forrige tiltalen ble han anklaget for å ha inngått en sammensvergelse med Manning om å knekke et passord til en PC tilhørende forsvarsdepartementet.

Assange er allerede dømt til 50 ukers fengsel i Storbritannia for brudd på kausjonsbetingelsene mens han ble etterforsket i Sverige i 2012.

USAs utleveringsbegjæring skal behandles av en britisk domstol 12. juni.