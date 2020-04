Over 50.000 koronadødsfall i USA

Over 50.000 koronasmittede er døde i USA, og mer enn halvparten av dødsfallene har funnet sted i New York og New Jersey.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

New York har registrert 20.861 koronadødsfall, mens New Jersey har registrert 5.428. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Nærmere 887.000 har fått påvist koronasmitte i USA, og bare 86.000 av dem er hittil erklært virusfrie og friskmeldt.

Tallet på døde var fredag kommet opp i 50.243 og tilstanden for ytterligere 15.000 ble betegnet som alvorlig eller kritisk, viser en oversikt på Worldometer.

Hver tredje som har fått påvist koronaviruset i verden befinner seg i USA, som står for drøyt hvert fjerde koronadødsfall som er registrert.

Delstaten New York har hatt nærmere 21.000 koronadødsfall, omtrent like mange som Frankrike og Spania har hatt.

New Jersey er også hardt rammet og har registrert over 5.400 koronarelaterte dødsfall, omtrent like mange som Iran.

New York er nå oppe i 106 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har 3,6.

Pandemien rammer svært ulikt, og både afroamerikanere og folk med latinamerikansk bakgrunn er overrepresentert blant dem som dør i New York.

Afroamerikanere utgjør 22 prosent av innbyggerne i delstaten, men 28 prosent av dem som dør. Folk med latinamerikansk bakgrunn utgjør 29 prosent av innbyggerne, men 34 prosent av dem som dør, viser statistikk fra helsemyndighetene.

89 prosent av dem som døde, led ifølge statistikken også av minst én underliggende kronisk sykdom, som diabetes eller høyt blodtrykk. Rundt 65 prosent av dem var over 70 år gamle, 38 prosent over 80 år.