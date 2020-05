Ekspertene deler ikke Trumps tro på rask vaksine

President Donald Trump er nok en gang uenig med ekspertene og tror en vaksine mot covid-19 kan være klar om få måneder.

President Donald Trump tror at en koronavaksine bare er måneder unna og kan være klar alt før presidentvalget i november, en optimisme som ikke deles av ekspertene som sier at det vil ta minst ett år å utvikle en slik vaksine, om det overhodet lar seg gjøre. Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

– Vi satser på å ha den klar innen utgangen av året om vi kan, kanskje tidligere, sier Trump.

– Vi regner om kort tid med å få noen svært gode resultater, legger han til, men uten å gi ytterligere detaljer.

EUs medisinske etat (EMA) anslo tidligere i uka at en vaksine mot covid-19 tidligst kan være klar om ett års tid og medga at selv dette er «et optimistisk scenario».

Professor og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er av samme oppfatning og mener at vaksinering i beste fall kan starte høsten 2021.

Ekspertene tør heller ikke si om det overhodet lar seg gjøre å utvikle en effektiv vaksine og viser til at man aldri tidligere har lyktes med vaksiner mot koronavirus hos mennesker.

Hardest rammet

Nærmere 1,5 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte, og tallet på døde nærmet seg fredag 88.000.

President Donald Trump mener imidlertid at det verste nå er over og at USA gradvis bør gjenåpne.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs fremste eksperter på epidemier advarer mot å gjenåpne for tidlig og frykter at smittespredningen skal skyte ny fart.

36 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige siden viruset rammet landet, og stadig flere må ha matvarehjelp for å holde sulten unna.

Håper på gjenvalg

Trump har høstet sterk kritikk for manglende beredskap og dårlig ledelse, og han har også kommet med flere kontroversielle forslag til hvordan viruset kan bekjempes som har fått eksperter til å himle med øynene.

Selv mener presidenten, som håper på gjenvalg i november, å ha gjort alt riktig og kunngjorde fredag en storstilt satsing på medisinsk forskning.

Manhattan-prosjekt

– Administrasjonen min vil bidra med omtrent 10 milliarder dollar i støtte til medisinsk forskning, noe som er uten sidestykke, sa Trump, som sammenlignet programmet med Manhattan-prosjektet under andre verdenskrig der USA utviklet atomvåpen.

Når en vaksine er klar, vil det amerikanske forsvaret få i oppdrag å distribuere den verden rundt, ifølge Trump.

– Vi samarbeider med mange ulike land. Heller ikke denne gangen er vi egoister, sier han.