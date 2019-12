Venezia oversvømt på ny

Venezia har blitt rammet av en ny flo høyt over normalen. Vannet har steget med 1,44 meter, og dekker 60 prosent av den historiske byens sentrum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En mann bærer koffertene på skuldrene gjennom Venezias historiske sentrum, etter at uvanlig høyt tidevann skylte inn over byen mandag. Foto: Foto: Luigi Costantini / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Vannstanden i lagunen ved Venezia reges som uvanlig høy når tidevannet stiger mer enn 1,4 meter, og det har vært rundt 20 tilfeller av dette i moderne tid. Det har imidlertid inntruffet stadig oftere i senere år.

Senest i november ble store deler av byen liggende under vann, etter at vannstanden steg 1,87 meter. Stormflo og kraftig nedbør førte til de verste oversvømmelsene på 53 år, og de nest største målt i området noensinne.

Tirsdag er det ventet at tidevannet vil nå 1,35 meter over normalen i kulturbyen.

Klimaendringer har fått mye av skylden for situasjonen, og byens ordfører har tatt til orde for at noe må gjøres. Venezia er bygget på svak grunn og synker langsomt, noe som gjør situasjonen enda vanskeligere.

I 2003 ble det iverksatt et stort prosjekt for å gjøre byen mer motstandsdyktig mot vannmassene, men prosjektet har blitt rammet av både budsjettsprekker, korrupsjonsskandaler og forsinkelser.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 12:34