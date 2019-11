TV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring

Fra og med onsdag blir utspørringene, som til nå har foregått bak lukkede dører, direktesendt på amerikansk fjernsyn.

Demokratene i Representantenes hus planlegger å bruke de neste ukene til å bevise at Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina om hjelp til å vinne presidentvalget neste år. Trumps plan var ifølge demokratene å få Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter, ved å innlede en korrupsjonsetterforskning mot dem.

Trump anklages også for å ha holdt tilbake militærbistand for å presse Ukraina til å følge oppfordringen. At Det hvite hus holdt tilbake utbetalingen av pengene, er et faktum, men Trump og hans støttespillere avviser at det var for å presse landet. Bistanden ble senere utbetalt.

– Ingen grunn til bekymring

Selv mener Trump at han ikke har gjort noe galt. I en tale på et privat arrangement i Economic Club i New York tirsdag kalte han riksrettsgranskningen for en heksejakt preget av vrangforestillinger.

– Det fører ikke til noe. Ikke vær bekymret, sa han.

Men med etterforskningen er det en høyst reell risiko for at Trump stilles for riksrett.

– På grunnlag av hva vitnene har sagt så langt, er det en rekke lovbrudd som potensielt kan føre til riksrett. Blant annet bestikkelser og grunnlovsbrudd, sier Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, til radiokanalen NPR tirsdag. Det er han som skal lede utspørringene.

Det store spørsmålet er hvordan folkemeningen blir påvirket av de TV-sendte seansene, og hvorvidt Trumps egne partifeller, republikanerne, vil snu og stemme for riksrett i Senatet, der de har flertall.

Sterke fronter

Det er ventet steile fronter under utspørringene. Begge leirer har brukt flere dager på å øve seg på en seanse der ikke bare republikanerne, men også demokratene har mye å tape.

Meningsmålinger viser at et knapt flertall av amerikanerne støtter riksrett. Men de viser også at Trumps kjernevelgere ikke har latt seg rikke.

I sitt forsvar for Trump har republikanerne argumentert for at både vitnene og demokratene er imot Trump og bare ønsker å bli kvitt ham.

Under de lukkede høringene de seks siste ukene har de også forsøkt å dreie saken til å handle om Bidens bånd til Ukraina og en konspirasjonsteori om at det var Ukraina som forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016 i Demokratenes favør, ikke Russland som forsøkte å hjelpe Trump.

– Ikke politisk sirkus

I et brev tirsdag skriver Schiff at han ikke vil tillate at utspørringene blir forsøkt omgjort til et politisk sirkus der målet er å sverte Biden. Det er aldri blitt lagt fram bevis for Trumps anklager mot den tidligere visepresidenten.

Demokratenes viktigste bevis er en offisiell utskrift av samtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli. Den viser at Trump ber Zelenskyj innlede en etterforskning av Biden og også av påstanden om at Ukraina forsøkte å hjelpe Demokratene.

Det hvite hus har nektet å gi fra seg andre dokumenter om Trumps Ukraina-politikk og har også gitt rådgivere ordre om ikke å stille i høringen. Dette gjelder blant andre Trumps stabssjef Mick Mulvaney.

Karrierediplomater i ilden

Høringen onsdag starter med forklaringen til to karrierediplomater: USAs ambassadør til Ukraina, William Taylor, og statssekretær George Kent i Utenriksdepartementet. Begge har tidligere vitnet bak lukkede dører, og begge mener at Trump utvilsomt brukte sin makt til å presse Zelenskyj til å gjennomføre etterforskninger som kunne øke sjansene for at han blir gjenvalgt neste år.

Fredag kommer turen til Marie Yovanovitch, som brått ble fjernet fra stillingen som USAs ambassadør i Ukraina tidligere i år.

Neste uke har Demokratene innkalt åtte andre vitner, hvorav alle tidligere har avgitt forklaring bak lukkede dører.