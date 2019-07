To gutter dømt i Danmark for deling av drapsvideo fra Marokko

17-åringen ble dømt til tre måneders betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste, mens 16-åringen fikk betinget straff mot av han underlegger seg tilsyn av myndighetene. Hvis myndighetene finner det nødvendig, skal han i tillegg til psykologisk eller psykiatrisk behandling. De to delte drapsvideoen på Facebook Messenger.

Påtaleansvarlig Anemarie Haahr sier hun er tilfreds med fredagens dom.

– Den sender et signal om at det er snakk om deling av en video med svært krenkende innhold. Dommen forholder seg til dels til at det er snakk om to skoleelever, sier hun i en pressemelding.

En rekke personer er i Danmark siktet for å ha delt videoen som viser drapet på Louisa Vesterager Jespersen (24). Hun ble drept i desember i fjor sammen med sin norske studievenninne Maren Ueland (28).

De to kvinnene var på tur i Atlasfjellene da de ble drept ved byen Imlil 17. desember i fjor. De tre hovedmennene bak drapene ble dømt til døden tidligere denne uken.

