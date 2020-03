Guardian: Fire av fem briter er ventet å bli koronasmittet

Koronavirusepidemien i Storbritannia vil vare til våren 2021 og fire av fem briter vil bli smittet, ifølge et notat fra britiske helsemyndigheter.

NTB

Det er den britiske avisen The Guardian som søndag kveld siterer det som omtales som et hemmelig notat fra Public Health England (PHE) i en orientering til ansatte i de britiske helsemyndighetene.

«Så mange som 80 prosent av befolkningen er ventet å bli smittet med Covid-19 i løpet av de neste 12 månedene, og opptil 15 prosent (7,9 millioner mennesker) kan komme til å trenger innleggelse», heter det i notatet.

Dokumentet Guardian skal ha sett, er første gang helsemyndighetene med ansvar for å håndtere viruset i Storbritannia erkjenner at de venter at koronaviruset vil være i omløp i opptil 12 måneder til og at det vil kunne påføre det allerede hardt pressede helsevesenet en såpass stor ekstra byrde.

Professor Chris Whitty, regjeringens øverste medisinske rådgiver, har tidligere omtalt disse tallene som verstefallsscenario, og sagt at de reelle smitte og innleggelsestallene vil bli langt lavere. I orienteringen til NHS heter det imidlertid at det er ventet at fire av fem – altså 80 prosent – av befolkningen er ventet å få viruset.