Trump utvider sin myndighet

USAs president Donald Trump sa onsdag at han innfører unntakslover som gir ham utvidet myndighet over privat sektor.

President Donald Trump tar i bruk unntakslover. Foto: Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Loven han baserer seg på, er en sjeldent brukt lov fra Koreakrigen som gir presidenten myndighet til å tvinge privat sektor til å lage produkter som trengs for den nasjonale sikkerheten.

På Twitter skrev han at USA nå er i krig mot en usynlig fiende, og at han er en «krigstidspresident» i forbindelse med koronaviruskrisen.

Loven gir ham mulighet til å beordre privat sektor til å produsere produkter det er behov for og kritisk mangel på, som ansiktsmasker, ventilatorer og andre varer.

Trump sa også at han vil sette inn de militære styrkene i kampen mot koronaviruset. I første omgang blir det aktuelt å sende marinens to sykehusskip til vestkysten og til New York, som er i ferd med å bli epidemiens episenter.

Onsdag undertegnet Trump også en lov som samme dag ble vedtatt i Senatet med 90 mot åtte stemmer, som skal dekke gratis testing for viruset, gi syke betalt sykefravær og øke arbeidsledighetstrygden.

Samtidig jobber Kongressen med en enorm krisepakke til en verdi av rundt 1000 milliarder dollar

Hittil er det registrert 7.700 smittede i alle USAs 50 delstater og 118 dødsfall, de fleste i delstaten Washington og i New York.