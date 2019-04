Klimademonstranter sperret deler av sentrale London

Klimaaktivistene sperret Waterloo Bridge, Marble Arch og Oxford Circus i den britiske hovedstaden. Det var klimaaktivistorganisasjonen Extinction Rebellion som sto bak demonstrasjonen.

Organisasjonen holdt mandag også protester i storbyer verden over, som i Berlin, Madrid, Lausanne og Melbourne.

I London sperret mer enn 1.000 demonstranter Waterloo Bridge og la ut trær og potteplanter for å hindre trafikken. Demonstrantene knuste også vinduer på London-kontoret til oljegiganten Shell, og skrev «Shell kills», samt «skam» og «løgn» på utsiden av bygget.

Organisasjonen Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden. Organisasjonen bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer i flere land og andre mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

I London deltok flere barnefamilier i demonstrasjonene, og klimaaktivistene hadde plakater med budskap som «We have no planet B» og «rebel for life».

Ifølge arrangørene vil det være klimademonstrasjoner i London i minst én uke fremover.