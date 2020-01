Barn av danske fremmedkrigere kan miste retten til automatisk statsborgerskap

Torsdag stemmer Folketinget over et lovforslag som vil medføre at barn av danske fremmedkrigere ikke lenger automatisk blir danske statsborgere ved fødselen.

NTB

I det omstridte lovforslaget heter det at danske barn, som blir født i områder der terrororganisasjoner deltar i væpnet konflikt, ikke lenger kan bli danske statsborgere.

Torsdag behandles lovforslaget i Folketinget.

Den sosialdemokratiske regjeringens forslag har støtte fra partier i den blå blokken, og dermed ventes det at forslaget blir godkjent. I så fall trer det i kraft 1. februar.

Lovforslaget åpner imidlertid for et unntak, der barn som risikerer å bli statsløse, fremdeles kan bli danske statsborgere ved fødselen.

Forslaget har møtt massiv motstand, og kritikken har blant annet gått på at barn straffes for foreldrenes handlinger.

