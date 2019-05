Trump innfører nye sanksjoner mot Iran

Trumps undertegnet onsdag en presidentordre om de nye sanksjonene og sendte en formell orientering til Senatet om hva han hadde gjort. De nye sanksjonene rammer noen av Irans viktigste eksportnæringer.

Noen timer tidligere hadde Iran varslet at landet vil slutte å overholde noen av betingelsene i den internasjonale avtalen om landets atomprogram.

USA trakk seg fra atomavtalen for nøyaktig ett år siden. Avtalen ble i 2015 undertegnet også av Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, som alle har beklaget Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen.

– Atomutpressing

Den iranske beslutningen om ikke lenger å overholde begrensninger av produksjon av anriket uran blir møtt med sterke reaksjoner i USA. Den amerikanske Iran-utsendingen Brian Hook snakker om atomutpressing fra det iranske regimets side.

– USA vil aldri bli akseptere å bli holdt som gissel for atomutpresning fra Iran, sa Hook onsdag.

Det spente forholdet mellom de to landene har forverret seg fram mot ettårsdagen, og USA har sendt en hangarskipsgruppe og flere bombefly til baser i Midtøsten.

– Vi er innstilt på å blokkere alle regimets mulige veier til å skaffe seg atomvåpen. Vi vil utøve maksimalt press mot regimet inntil det skrinlegger sine destabiliserende ambisjoner. Vi ønsker sterkt at verdenssamfunnet holder regimet ansvarlig for trusselen om å utvide atomprogrammet, sa Hook.

Reaksjon mot sanksjoner

I erklæringen fra Teheran på ettårsdagen heter det at beslutningen om ikke å overholde en del av begrensningene i atomavtalen er en reaksjon på de omfattende sanksjonene som USA har innført i tiden etter at Trump trakk seg fra avtalen.

President Hassan Rouhani sa at også andre deler av avtalen vil falle dersom ikke de øvrige landene i avtaleverket gjør noe for å lindre sanksjonene i løpet av 60 dager.

– Vi syntes at avtalen trengte medisinsk behandling og at ett år lange bedøvelser ikke har gitt noe resultat. Kirurgien er ment å skulle bevare avtalen, ikke ødelegge den, sa Rouhani på et regjeringsmøte.

FN-inspektører

De internasjonale vurderingene av konsekvensene spriker. Noen kommentatorer mener at Iran egentlig ikke ønsker å trappe opp sitt atomprogram, men snarere legge press på de andre signaturlandene for å få dem til å hjelpe det iranske folk mot følgene av sanksjoner.

Robert Kelley ved det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI mener at det iranske utspillet er et forsøk på redde ansikt, siden Iran verken trenger mer anriket uran eller tungtvann. Han tror at det blir vanskelig for Iran å bygge en atombombe, da det vil kreve en høyere grad av anriking enn det Iran så langt kan få til.

Dessuten følger FN-inspektører fra IAEA daglig med på hva iranerne foretar seg.

-IAEA vil i løpet av en uke finne ut om lagrene av anriket uran og tungtvann overskrider de tillatte nivåene. Så lenge IAEA får inspisere, blir det ingen overraskelser, sier Kelley.