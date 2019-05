Siste prøve unnagjort – nå er det alvor for KEiiNO

Norge og låten «Spirit in the Sky» er nummer 15 av 18 på scenen i torsdagens andre semifinale i Tel Aviv. Ti av landene går videre til finalen lørdag.

KEiiNO består av Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo. Alle har fått familie og kjente ned til den israelske kystbyen – og de skal være i salen og heie under den TV-sendte semifinalen fra klokka 21 norsk tid.

Broren krysser alt som kan krysses

– I dag har den store dagen kommet, den som vi har ventet på i to og en halv måned. Og forhåpentligvis tar de seg til finalen. Vi krysser alt som krysses kan, sier Mihkkal Buljo, broren til joiker Fred Buljo til NTB.

På den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld ligger Norge torsdag ettermiddag på en 15. plass, omtrent der vi har ligget den siste tiden. Norge må finne seg i å være i gruppa av land som regnes å ha 1 prosents vinnersjanse.

Folkets favoritt

Videoen til den norske låten, «Spirit in the Sky», er den femte mest strømmede av Eurovision-låtene på YouTube. Tilsvarende er den nummer seks på Spotify. Og i en avstemning blant Grand Prix-klubbene, kom det norske bidraget på en fjerdeplass. Så KEiiNO virker til å slå godt an hos publikum og fans.

– Det virker som vår utfordring er å overbevise juryene. Så får vi se hvordan det går, sa Tom Hugo Hermansen til NTB tidligere i uka.

Fagjuryene har faktisk aldri gjort seg opp sin mening om hvem de vil ha til finalen. Onsdagens andre prøve dannet grunnlaget for deres vurdering, og KEiiNO følte at gruppa leverte en solid framføring da.