FN ber om rask evakuering fra Moria-leiren etter dødsbrann

Moria-leiren har kapasitet til å romme maksimalt 3.000 asylsøkere, men har nå nærmere 13.000 beboere.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kaller situasjonen for kritisk og sier det haster med å finne en løsning.

– Vi ber om at overføringene går raskere og at forholdene i Moria forbedres, sier Boris Cheshirkov, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Hellas.

Også ordføreren på Lesvos, Stratos Kytelis, ber om at Lesvos og andre greske øyer blir avlastet umiddelbart.

Ødelagt lyspære?

Beboere i leiren og politikilder har opplyst at det var en afghansk kvinne og hennes barn som døde i brannen søndag ettermiddag. En AFP-journalist så to lik, hvorav det ene var omgitt av gråtende familiemedlemmer. Foreløpig er kun én person offisielt bekreftet omkommet.

Politifolk har hevdet at brannen var påsatt av beboere, men ifølge ubekreftede meldinger var det en ødelagt lyspære som eksploderte og forårsaket brannen.

Etter brannen ble det meldt om uro i leiren, og politiet gikk inn med tåregass. Mandag var situasjonen rolig, men mange beboere skal ha vært redde og stresset.

Frykt for ny ulykke

– Mange flyktninger er så lei seg, de er stresset, de frykter at det vil skje en ulykke igjen, sier Farid, en ung afghaner.

Han forteller at et stort antall politifolk sjekker papirene til alle beboerne.

Det store flertallet av asylsøkerne i Moria-leiren kommer fra land som Afghanistan, Irak, Syria, Iran og Kongo.

Ifølge UNHCR skal bortimot 250 asylsøkere flyttes til fastlandet mandag. Samme dag skulle flere greske ministre vil besøke leiren.

Lesvos har i august og september opplevd et kraftig hopp i antall båter med flyktninger og migranter som tar seg over fra Tyrkia. Brannen skjedde bare en uke etter at leirledelsen ga beskjed om at leiren var så full at den måtte stenge portene.