Boris Johnsons nye brexit-plan

Den britiske statsministeren åpner med å si at han fortsatt håper å kunne forlate EU 31. oktober med en avtale på plass. Deretter peker han på tre problemer med Theresa Mays avtale og den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen.

– Uholdbar

– Dette stikker langt dypere enn det enkle politiske faktum at avtalen er avvist av Underhuset tre ganger. Den er simpelthen uholdbar, skriver Johnson.

Løsningen knytter britene til EU gjennom en tollunion og deler av det indre markedets regler inntil en permanent løsning er på plass. Johnson mener backstop-løsningen er«udemokratisk og i strid med britisk suverenitet», at den står i veien for britenes endelige mål og fremtidige forhold til EU og at den truer fredsavtalen for Nord-Irland.

Han peker særlig på at det ikke er satt noen tidsfrist og at Storbritannia potensielt kan være knyttet til EU gjennom backstop-løsningen i all overskuelig fremtid. Han mener det gir britene valget mellom fortsatt medlemskap i en tollunion med EU eller å se Nord-Irland gradvis løsrives fra den britiske økonomien

Johnson understreker Storbritannias historiske tilknytning til Irland og det spesielle forholdet mellom landene. I tillegg til å ivareta sikkerheten i Nord-Irland, sier han det fortsatt må være mulig å reise fritt mellom det britiske territoriet i nord og republikken og EU-medlemmet Irland i sør.

– Fleksibel og kreativ

Når han skisserer neste steg i prosessen, sier Johnson at første steg må være å hindre en «hard grense» mellom Nord-Irland og Irland.

– Vi må også respektere målet om å finne en «fleksibel og kreativ» løsning tilpasset øya Irlands unike omstendigheter, skriver statsministeren. Han minner om at det allerede i dag er separate juridiske, økonomiske og politiske systemer på hver side av grensen.

Uten å være veldig konkret foreslår Johnson at «alternative løsninger» erstatter dagens backstop-forslag så langt det er mulig. Han sier også at hans regjering er villig til å være konstruktive og fleksible når det kommer til hva slags forpliktelser som må på plass dersom en permanent løsning ikke er på plass i tide.

Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og EU-rådets medlemmer har fått kopi av brevet. Brexit blir også tema når Johnson denne uken møter Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron i forkant av G7-toppmøtet i franske Biarritz til helgen.

Peter Morrison, AP/Scanpix

Vanskelig hinder

Irskegrensen har vært ett av de vanskeligste spørsmålene i forbindelse med britenes utmelding av EU. Økonomi og hverdagsliv på begge sider av grensen er tett sammenvevd, og verken en «hard grense» mellom Nord-Irland og Irland eller grensekontroll mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia er ønskelig.

Boris Johnson har hele tiden sagt at han ønsker en bedre brexitavtale med EU enn den May forhandlet fram, men at han vil forlate unionen 31. oktober selv om det ikke foreligger noen avtale. Både EU og en rekke medlemsland har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt med vesentlige endringer i avtalen som foreligger.