Floridas ikoniske palmetrær er under angrep

Et insekt på størrelse med et riskorn har på bare litt over ti år gått fra å stå for en liten infeksjon nær Tampa på Floridas golfkyst i 2006, til å bli et problem som nå omfatter nesten hele delstaten.

Titusener av palmetrær er døde av bakteriesykdommen som insektet har spredt. Spredningstakten er økende.

Den eneste praktiske løsningen å fjerne syke trær er med roten. Trær som står rundt, blir behandlet med antibiotika. Det er for kostbart for folk flest som har palmer på sin eiendom, eller for lokalt næringsliv, plantesentre og lokale myndigheter, påpeker Brian Bahder.

Han er insektforsker og sentral i delstatens arbeid for å bekjempe sykdommen.

– Å få kontroll over sykdommen er av avgjørende betydning, fordi den har potensial til å foreta drastiske endringer på landskapet vårt, sier Bahder.

Genetisk testing viser at sykdommen kan ha sin opprinnelse på Yucatán-halvøya i Mexico. Bahders hypotese er at orkanen Wilma i 2005 brakte insekter med seg over havet til Floridas vestkyst. Derfra har insekter blitt sendt med vinden til stadig nye områder. Bahder mener også at insektene kan ha haiket med kjøretøy, og han påpeker at insektene er tiltrukket av hvite biler.

Sykdommen er også registrert i deler av delstaten Texas og i Karibia. Sykdommen har påført stor skade på kokosnøtt-plantasjer på Jamaica.