USAs eksambassadør til Ukraina sier Trump krevde å få henne avsatt

Tidligere ambassadør Marie Yovanovitch forklarte seg for Kongressen fredag i forbindelse med Demokratenes etterforskning med sikte på å stille Trump for riksrett.

Yovanovitch ble i mai i år fjernet fra ambassadørstillingen. Det skjedde etter at hun krevde at Rudy Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, måtte gå via offisielle kanaler.

Giuliani er Trumps personlige advokat, og Biden er en av favorittene til å bli Trumps motkandidat i presidentvalget neste år.

I sitt åpningsinnlegg, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, forklarte Yovanovitch at hun brått ble kalt tilbake til utenriksdepartementet i mai der hun ble fortalt at presidenten ikke lenger hadde tillit til henne.

Yovanovitch forklarte videre at hun fikk vite av en tjenestemann at det var igangsatt en kampanje mot henne i utenriksdepartementet, og at Trump hadde presset tjenestemenn til å fjerne henne fra ambassadørposten i nærmere ett år.

Hun fortalte også at hun stilte seg tvilende til at myndighetene hadde bestemt seg for å fjerne henne «på grunnlag av ubegrunnede og falske påstander fra folk med åpenbare tvilsomme motiver».