Det beste eksempelet på dette er nok forsvarsbudsjettet. I forrige uke stemte Demokratenes hus, som republikanerne sier er fullt av radikale, for å tilrettelegge for å bruke 733 milliarder dollar i 2020 på forsvar.

Republikanerne er rasende, fordi de, sammen med president Donald Trump, vil at summen skal komme opp i 750 milliarder dollar.

Med andre ord, på den største utgiftsposten i det føderale budsjettet, som står for mer en halvparten av det totale budsjettet, er demokratene og republikanerne delt med 2,3 prosent. Det er den giftige enigheten i Washington i dag.

Ute av kontroll

USAs forsvarsbudsjett er ute av kontroll, det mangler strategisk sammenheng, det er fullstendig vanstyrt, gjennomsyret av sløsing og likevel forevig økende. I fjor, etter å ha nektet i et kvart århundre, gikk Pentagon endelig med på en internrevisjon. I sann Pentagon-stil var kostnaden for revisjonen alene på 400 millioner dollar.

De fleste byråene underlagt Petagon - hæren, luftforsvaret og marinen - fikk stryk. «Vi ventet ikke at vi skulle bestå,» innrømmet daværende vise- forsvarsminister Patrick Shanahan.

Spesialinspektøren for Afghanistans rekostruksjon har identifisert en sløsing med penger på 15,5 milliarder dollar. Men det var etter å ha sett på bare 53 milliarder dollar av totalt 126 milliarder dollar som er satt av til rekostruksjonen av Afghanistan i 2017. Han skrev i et brev i 2018 at vi «har sannsynligvis oppdaget bare en liten andel av den totale sløsingen, bedrageriet, misbruket og mislykkede forsøk.»

Kopper til 1280 dollar

Utenfor krigsområdene, har vi de vanlige eksemplene med toalettseter til 14.000 dollar, kopper til 1280 dollar (ja, kopper) og 4,6 millioner dollar som har gått til krabbe- og hummermiddager.

Husker du da daværende forsvarsminister Robert Gates kommenterte at Pentagon hadde like mange mennesker i militære mussikkorps som utenriksdepartementet hadde i aktiv tjeneste i utlandet? Vel, det er fremdeles sant i dag.

Donald Trump sier han er en dreven forretningsmann. Likevel kan hans holdning til Pentagon sammenlignes med en foreldre som skjemmer bort sitt barn. «Vi elsker og trenger vårt militære, og gir dem alt - og mer,» skrev han på Twitter i fjor.

Langt fra å tilføre noe rasjonelt til pengebruken i forsvaret, har han simpelthen åpnet pengesekken. Samtidig prøver han å kutte pengebruken på nesten alle andre områder. Pentagon er de mest uansvarlige i hele statsapparatet, men republikanernes svar har vært å bare gi dem mer.

Trusler og BNP

Den mye større faren, derimot, er den Jessica Tuchman Mathews satte søkelys på i et glimrende essay i magasinet New York Review of Books. Mathews peker på at vi vanligvis tenker på forsvarsbudsjettet som en prosentandel av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), men at denne tankegangen er fullstendig feilaktig.

Forsvarsbudsjettet burde være relatert til de truslene landet står overfor, ikke størrelsen på landets økonomi. Hvis et lands BNP øker med 30 prosent, skriver hun, så «er det ikke logisk å bruke 30 prosent mer på militæret. Tvert imot, hvis ikke trusselen øker, skulle en forvente at over tid vil forsvarsbudsjettet, som en prosentandel av den voksende økonomien, gå ned.»

USA står overfor en verden i stadig endring, det er sikkert. Men verden er ikke farligere i dag enn i den kalde krigen. USA bruker nå mer enn alle de neste landene på listen samlet. Seks av disse er nære allierte - Storbritannia, Frankrike, Tyskalnd, Japan, Saudi-Arabia og Sør-Korea.

Og de virkelige truslene i framtiden - cyberkrig, romangrep - krever annerledes strategier og pengebruk. Likevel fortsetter Washington å bruke milliarder på hangarskip og tanks.

Profetisk advarsel

Det er enda mer fundamentale spørsmål som kan stilles om Pentagons struktur. Hvorfor har vi et eget luftforsvar når både militæret, marinen og marinekorpset alle har sine egne luftforsvar? Hvorfor har hver enkelt tjeneste sin egen representant som jobber med lybbyvirksomhet inn mot Kongressen?

Da han var forsvarsminister tidlig på 2000-tallet, prøvde Donald Rumsfeld å tvinge gjennom en sammenheng i departmentet (noe som ble overskygget av hans katastrofale håndtering av Irak-krigen). Han ble den gang utmanøvrert av Pentagon og Kongressen.

«Du refererer til stengningen av baser vi ikke trenger,» sa representanten Rob Simmons fra Connecticut til Rumsfeld. «Jeg har bare en base, og jeg trenger den.» Du må gange dette svaret med 535 medlemmer av Kongressen for å forstå dybden i problemet.

Dwight D. Eisenhower den typen republikaner som var pragmatisk og samtidig skeptisk til regjeringen. Han var en erfaren general som forstod at fred kom fra en kombinasjon av militær styrke og diplomati.

Det er grunnen til at han i sin avskjedstale som president snakket om farene ved det «militær-industrielle kompleks». 60 år senere ser dette ut som den mest profetiske advarselen noen president noensinne har kommet med.