Stoltenberg: «Ensomme ulver» inspirerer hverandre

Han besøkte mandag byen Christchurch på New Zealand, hvor en bevæpnet mann drepte 51 muslimer i mars.

Natos generalsekretær gir på Twitter uttrykk for at han er dypt berørt av å se lokalsamfunnets motstandsdyktighet stilt overfor terrorangrepet.

– Etter moské-angrepet i mars sto folket på New Zealand sterkt for mangfold, demokrati og toleranse. Jeg står med dere, skriver Stoltenberg.

Hans to dager lange besøk på New Zealand skjer rett etter at totalt 29 mennesker ble drept i skytemassakrer i Texas og Ohio i USA.

– Disse angrepene gjennomføres av ensomme ulver, men de er samtidig forbundet med hverandre, fordi de bruker hverandre som inspirasjon og henviser til hverandre i ulike manifester, sa Stoltenberg ifølge nyhetsbyrået Reuters til kringkasteren TVNZ.

– Det viser tydelig at vi må bekjempe terror på mange ulike måter, med mange ulike verktøyer, understreket han.

Gjerningsmannen i Texas som drepte 20 mennesker i et Wall Mart-kjøpesenter, uttrykte i sitt manifest støtte til gjerningsmannen i Christchurch.