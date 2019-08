Butikkjede fjerner voldelige spill, men ikke skytevåpen

Den amerikanske butikkjeden Walmart har fjernet demonstrasjoner av voldelige videospill fra sine utstillingsskjermer som følge av de seneste masseskytingene i El Paso, Texas og Dayton, Ohio, ifølge The Huffington Post.

Det var i en av Walmarts butikker at masseskytingen i El Paso fant sted lørdag 3. august, og det har ført til denne reaksjonen fra kjeden. Kjeden selger imidlertid også skytevåpen, men disse har ikke Walmart tenkt å fjerne fra sitt sortiment.

En av USAs største våpenforhandlere

På Twitter florerer det nå et bilde hvor man kan lese Walmarts instrukser til sine butikker. I instruksen står det at alle utstillingsskjermer som viser videospill og filmer med voldelig innhold nå skal vise annet innhold.

– Vi har truffet denne beslutningen av respekt for begivenhetene i forrige uke, men handlingen er ikke en langvarig endring i vårt videospillsortiment, sier Tara House, talsperson for Walmart, til The Hufftington Post.

Walmarts talsperson vil imidlertid ikke utdype hvorfor de ikke fjerner skytevåpnene fra butikkhyllene.

Amerikanerne kan kjøpe skytevåpen i omtrent halvparten av de 4750 Walmart-butikkene som finnes i USA, skriver avisa The Washington Post. Det gjør Walmart til en av USAs største forhandlere av skytevåpen og ammunisjon.

Ingen sammenheng

Helt siden 1999, da to gjerningspersoner drepte 15 personer på Columbine High School, har det vært en heftig debatt rundt slike voldelige episoder og videospill med voldelig innhold. Den gang mente enkelte at gjerningspersonene hadde blitt inspirert av dataspillet «Doom» som går ut på å skyte demoner i Helvete.

Med de seneste masseskytingene i El Paso og Dayton har debatten blusset opp igjen, blant annet fordi den amerikanske presidenten, Donald Trump, har gitt de «grusomme og makabre dataspillene» en del av skylden for masseskytingene.

Det er imidlertid stor tvil om hvorvidt det er en sammenheng, vurderer professor Christopher Ferguson, ekspert på vold og videospill ved Stetson University i Texas.

I forrige uke fortalte han Politiken at «det overhodet ikke er noen sammenheng mellom det å spille voldelige spill og massedrap, eller noen andre former for voldsom aggressiv atferd, uansett om det handler om vold eller mobbing».

Rasistisk manifest på nett

Masseskytingene i El Paso og Dayton er kun de seneste i en lang rekke slike hendelser i USA. Ifølge det amerikanske nettstedet Gun Violence Archive, som fører statistikk om blant annet skytinger, har det vært rapportert over 250 masseskytinger i USA så langt i år.

Etter hendelsen i El Paso har politiet siktet en 21 år gammel mann for drap på 22 mennesker. Kort før han begynte å skyte publiserte den siktede gjerningspersonen et rasistisk manifest på et nettsted som i stor grad brukes av høyreradikale. Dagen etter ble ni personer drept i Dayton, Ohio, hvor den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet under skytingen.

AFTENBLADET/POLITIKEN