Saddams invasjon hjemsøker fortsatt Irak og Kuwait 30 år senere

30 år har gått siden Iraks diktator Saddam Hussein invaderte nabolandet Kuwait. Til tross for hint om diplomatisk forsoning, har ikke tiden leget alle sår.

Det irakiske samfunnet er fortsatt preget av uro, 30 år etter invasjonen av Kuwait som for mange irakere markerer starten på slutten. Dette er fra en demonstrasjon i Basra, der kravene er jobber og bedre offentlige støtteordninger. Foto: AP Photo/Nabil al-Jurani/NTB scanpix

Grenseovergangen Safwan mellom Irak og Kuwait. Foto: Ahmed al-Rubaye/NTB scanpix

Det sier folk i både Kuwait og Irak i dagene før markeringen av at det er 30 år sidens Saddams styrker krysset grensen.

Det gjorde de 2. august, 1990. Iraks styrker, som var kraftig svekket av en åtte år lang konflikt med Iran, ble sendt til nabolandet for å erobre det Saddam kalte Iraks 19. provins.

Den to dager lange krigsoperasjonen ble til en sju måneder lang okkupasjon. For mange Irakere ble det starten på en 30 år lang periode med kaos og ødeleggelser, som fortsatt herjer landet.

– Etter invasjonen av Kuwait har vi ikke opplevd fred og sikkerhet. Det har gått fra vondt til verre, som om vi lever under en forbannelse, sier Um Sarah, en pensjonert lærer i Bagdad.

Demonstranter i Lahore i Pakistan i 2007. Her brennes et amerikansk flagg. Foto: K.M.CHAUDARY / AP

Bomber, granater og knust økonomi

Invasjonsstyrkene ble slått tilbake av USA og deres allierte i operasjonen Desert Storm. For irakerne fulgte et tiår med strenge sanksjoner, før USA igjen gikk til angrep i 2003.

Siden har det vært uro i landet, seinest med fremveksten av terrorgruppen IS, som har erobret, og tapt igjen, store landområder i Irak.

For irakere flest er det ikke bare bomber og granater som har revet livet deres fra hverandre. De strenge sanksjonene har etterlatt en sønderknust økonomi. Verdien på den irakiske dinaren har for eksempel tapt seg fra å være verdt 3 dollar til at man i dag må ut med 1.190 dinarer for å få 1 dollar tilbake.

Saddam Hussein. Foto: REUTER

Korrupsjon og smugling

De strenge sanksjonene gjorde at en kultur for korrupsjon og smugling fikk spre seg, sier Jassem Mohammed fra byen Kut. Det preger fortsatt det irakiske samfunnet.

– Produkter var ikke verdt noen ting lenger, og alle pengene min far hadde spart, 100.000 dinarer, var ikke verdt noe.

Kuwait har klart seg langt bedre de siste 30 årene, iallfall økonomisk. Landets valuta er en av verdens sterkeste, og innbyggerne blant verdens rikeste. I en undersøkelse der USA Today sammenlignet tilgjengelig informasjon om verdens land, ble Kuwait kåret til det femte rikeste. Til sammenligning er Norge på 8.-plass.

Men Kuwait er fortsatt preget av Saddams invasjon. Hele nabolag ble ødelagt, og flere hundre av landets borgere ble fengslet og torturert.

Saddam Hussein sammen med sine to sønner Oday (venstre) og Qusay (høyre). Foto: TT NYHETSBYRÅN

Tilgi, men aldri glemme

Ghida al-Amer var bare 17 da Irak invaderte landet hennes. Hun husker med skrekk hvordan søsteren, som deltok i motstandskampen, ble drept.

– De hengte henne med strømledninger. Såret er fortsatt åpent, sier hun.

Krigen har politiske, åpne sår også. Kuwait har de siste årene hjulpet Irak økonomisk, men det er to spørsmål som fortsatt er ubesvart: Grensekonflikter og ofrene etter krigen.

Kuwait venter fortsatt på at Irak skal identifisere ofrene fra krigen. Rundt 1.000 skjebner er fortsatt ikke gjort rede for. Et initiativ fra Røde Kors har så langt brakt levningene av 215 kuwaitere hjem til en siste hvile.

– Med tiden har vi oppdaget at irakerne, som oss, led under tyranniet til Saddam Hussein. Men det er umulig å slette arrene etter invasjonen. Det var det viktigste som skjedde for hele min generasjon. Vi kan kanskje tilgi, men vi kan aldri glemme, sier Shuruq Qabazard, datter av en ledende motstandsmann i Kuwait som ble drept i krigen.