Barcelonas befolkning bedt om å bli hjemme

Smitten øker i flere regioner i Spania, og over 5 millioner innbyggere i Barcelona bes om å unngå å forlate hjemmet med mindre de absolutt må.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Innbyggere med munnbind går nedover hovedgata La Rambla i Barcelona torsdag. Foto: Emilio Morenatti/AP Photo/NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Myndighetene i Catalonia kom fredag med den nye anbefalingen for regionhovedstaden som også er Spanias nest største by.

I tillegg må kinoer, teatre og nattklubber stenge, og forsamlinger på mer enn ti personer blir igjen forbudt.

Restaurantene må halvere kapasiteten i kystbyen som lenge har vært et av Europas mest besøkte turistmål.

Isolasjon

Innbyggerne i Barcelona er også blitt bedt om å la være å oppholde seg i fritidsboliger de neste to ukene.

– Vi må ta et skritt tilbake for å unngå at vi i de kommende ukene må vende tilbake til total nedstenging, sa regionmyndighetenes talsperson Meritxell Budo på en pressekonferanse.

130 kilometer nordvest for Barcelona ble byen Lleida, som heter Lérida på spansk, stengt ned tidligere i uka etter oppblussing av koronasmitte. 250.000 mennesker berøres av det tiltaket.

Munnbind utendørs

Knapt tre uker har gått siden Spania lempet på de nasjonale restriksjonene som ble innført i mars og var blant verdens strengeste.

En rekke spanske regioner har i møte med smitteøkning skjerpet kravene om å bære munnbind, også utendørs og der det er mulig å holde avstand til andre.

Catalonia og naboregionen Aragon, der smitten også har økt, følges tett av helsemyndighetene og er blant over 150 såkalte virusklynger rundt om i landet.

Smittesporing

I Barcelona har det vært en tredobling av antall smittetilfeller den siste uka, fra 279 til 733, ifølge lokale myndigheter. Det katalanske regjeringen har blitt anklaget for å reagere for tregt tidligere under pandemien, og torsdag ble det kjent at ytterligere 500 personer skal bidra til å trappe opp smittesporingen.

Spania er et av landene i Europa som er aller hardest rammet av koronaviruset. Mer enn 300.000 personer er smittet og 28.000 har dødd som følge av viruset.

Karantenefri reise

15. juli opphevet norske myndigheter karantenekravet for personer som returnerer fra Spania. Et viktig kriterium er smittetallet per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

– I Spania har vi sett lave smittetall i en fire ukers periode. Det har steget de siste dagene, og det ser nok ut som at det vil gå utover grensen i løpet av de neste dagene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Professor i mikrobiologi Ørjan Olsvik spår fredag at Spania vil overskride FHIs grensekriterier innen to dager.