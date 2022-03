Glimt av håp etter fredssamtaler mellom Russland og Ukraina

Den siste samtalerunden mellom Russland og Ukraina skal ha vært konstruktive, og Russland lover å trappe ned angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv.

Ukrainske styrker har de siste dagene gjenerobret Trostjanets, der ødeleggelsene er store etter kampene.

NTB-Nils-Inge Kruhaug

To mennesker ble drept i et russisk angrep mot administrasjonsbygningen i byen Mykolajiv sør i Ukraina tirsdag.

Halyna Falko ser på ødeleggelsene etter et russisk angrep i Brovary i utkanten av Kyiv mandag.

Sivile på flukt ankom mandag et Røde Kors-senter i Mykolajiv. Tirsdag gjennomførte russiske styrker et nytt angrep mot byen.

Ukrainske soldater forbereder seg på kamp i utkanten av Lviv lengst vest i Ukraina.

– Diskusjonene med den ukrainske delegasjonen har vært konstruktive og meningsfulle, sa den russiske forhandlingslederen Vladimir Medinskij etter tirsdagens møte i Istanbul.

Ifølge de ukrainske forhandlerne ryddet samtalene i Istanbul veien for et mulig toppmøte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj, men det er ikke kjent om de to presidentene ønsker et slikt møte eller når det å så fall vil finne sted.

– Resultatene i dagens møte er tilstrekkelige for et møte på ledernivå, sa Davyd Arakhamia.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu var også godt fornøyd etter møtet som ifølge ham resulterte i «meningsfull framgang».

Ifølge Cavusoglu ligger det nå an til et møte mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart Dmytro Kuleba, men det er ikke bekreftet om, når eller hvor det vil finne sted.

Sikkerhetsmekanisme

Et av temaene under møtet i Istanbul var ifølge de ukrainske forhandlerne en framtidig sikkerhetsmekanisme for Ukraina, ettersom landet innser at Nato-medlemskap er uaktuelt.

– Vi ønsker en internasjonal mekanisme med sikkerhetsgarantier der garantistlandene opptrer på samme vis som Natos artikkel fem, og også mer besluttsomt, sa Arakhamia etter møtet.

Nato-traktatens artikkel fem innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle, noe som forplikter de øvrige medlemslandene til å slå tilbake i fellesskap.

En slik sikkerhetsgaranti er nøkkelen til fred, mener den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak, som er en av den ukrainske presidentens nærmeste rådgivere.

– Bare slik kan vi få en slutt på krigen i tråd med Ukrainas ønsker, sa han til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

På Twitter foreslår han at Nato-land som USA, Storbritannia, Tyrkia, Frankrike og Tyskland stiller som garantister.

Legitime bekymringer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var vert for tirsdagens forhandlingsmøte og understreket før samtalene at begge parter har «legitime bekymringer» som de må komme hverandre i møte på.

Erdogan omtalte både Putin og Zelenskyj som «verdifulle venner» og oppfordret til øyeblikkelig våpenhvile, en oppfordring som nødvendigvis var rettet mest til den angripende part Russland.

Noen avtale om våpenhvile ble det ikke oppnådd enighet om i Istanbul. Men signalene var likevel så positive at oljeprisen falt kraftig tirsdag, mens den russiske rubelen økte i verdi.

Angrepene fortsetter

Samtidig med fredsforhandlingene i Istanbul fortsatte imidlertid kamphandlingene i Ukraina, blant annet mot byen Mykolajiv der to personer ifølge lokale myndigheter ble drept i et angrep mot en administrasjonsbygning.

Ukrainske styrker var samtidig på frammarsj nordvest for Kyiv ifølge britisk etterretning, som meldte om flere vellykkede motoffensiver ved Irpin, Butsja og Hostomel.

Russiske styrker fortsatte derimot stormløpet mot havnebyen Mariupol, ifølge britisk etterretning.

Humanitære korridorer

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk opplyste i morgentimene tirsdag at det var åpnet tre humanitære korridorer, en fra Mariupol, en fra Melitopol og en fra Enerhodar. Alle de tre korridorene gikk til byen Zaporizjzja og var åpne for sivile som ville flykte i personbiler.

Mandag ble evakueringen av sivile stanset da ukrainske myndigheter hevdet å ha etterretningsinformasjon om at russiske styrker planla angrep mot de humanitære korridorene.

Krigsforbrytelser

Amnesty International anklager Russland for å begå de samme krigsforbrytelsene i Ukraina som de gjorde i Syria.

– Vi ser stadig flere krigsforbrytelser, sier lederen for menneskerettsorganisasjonens arbeid i Øst-Europa, Marie Struthers.

– Det er ikke lenger snakk om vilkårlige angrep, vi er nå vitne til målrettede angrep mot sivil infrastruktur, sier generalsekretær Agnès Callamard.

Hun kaller de humanitære korridorene for «dødsfeller» og går hardt ut mot et handlingslammet verdenssamfunn som på skammelig vis lar Russland fortsette krigføringen.

– FNs sikkerhetsråd burde omdøpes til FNs usikkerhetsråd, sier Amnesty-lederen.

Avviser forgiftning

Både Russland og Ukraina avviste tirsdag påstander i Wall Street Journal og andre medier om at Roman Abramovitsj og to medlemmer av den ukrainske delegasjonen angivelig ble forgiftet under forhandlingsmøtet med russiske utsendinger i Hviterussland 3. og 4. mars.

– Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det er informasjonssabotasje, en del av informasjonskrigen, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Podoljak avviste det også og sa at ingen i delegasjonen hadde vært offer for noe kjemisk angrep. Det samme sa den ukrainske forhandleren Rustem Umerov, som ifølge Wall Street Journal var ett av de angivelige ofrene for forgiftningen.

London-bosette Abramovitsj, som er satt på EUs sanksjonsliste som følge av sine tette bånd til Putin, og som derfor trolig håper å bli tatt inn i Vestens varme igjen, har ikke kommentert den angivelige forgiftningen.