Russiske tapstall er meget usikre – varierer fra 498 til over 15.000

Store, men svært usikre tapstall vitner om problemer i den russiske krigsmaskinen, sier dansk major. Ukrainerne dør også, men har en viktig hjemmebanefordel.

Dette satellittbilde viser flammer og røyk på Kherson internasjonale flyplass og flybase i Kherson, Ukraina, tirsdag 15. mars. Et ukrainsk angrep ødela flere russiske helikoptre og kjøretøy.

Sebastian Kjeldtoft Aftenbladet/Politiken

Russland har mistet mellom 498 og over 15.000 soldater i kamp, mens tre til fire ganger så mange soldater er blitt såret og dermed ikke lenger kampdyktige. Det viser Politikens gjennomgang av de forskjellige estimerte tapstallene siden krigen i Ukraina brøt ut.

Tallene er tilknyttet ekstrem uvisshet, da de er en del av propagandakrigen mellom Russland og Ukraina. Det forklarer major og master i organisasjonspsykologi Lennart Schou Jeppesen fra det danske Forsvarsakademiet.

— Russland har forsøkt å tegne et bilde for befolkningen sin av at man skulle inn og befri det ukrainske folket fra nazister, og høye dødstall passer dårlig i den frigjøringsfortellingen. På den andre siden har Ukraina stor interesse i høye dødstall, fordi det styrker moralen. Tenk på soldatene i Mariupol – de må føle at det kan lønne seg å kjempe, for selv om de taper byen, vil det ha en effekt i det lange løp. Og da er tapstall viktige, sier Lennart Schou Jeppesen.

Russiske soldater i et helikopter over ukjent sted i Ukraina. Bildet kommer fra russiske myndigheter.

Russland tause om tap

Russlands forsvarsdepartement har ikke gått ut med offisielle tapstall siden begynnelsen av mars. Da ble det sagt at 498 russere er blitt drept, mens 1500 er blitt såret.

Derfor vakte det oppsikt da den russiske tabloidavisen Komsomolskaja Pravda mandag plutselig siterte forsvarsdepartementet på at hele 9861 russiske soldater er blitt drept i Ukraina, mens ytterligere 16.135 er blitt såret.

Opplysningene ble fjernet raskt, og avisen forklarte i etterkant at de hadde vært utsatt for et hackerangrep. Men det var ytterligere ammunisjon til sofageneralene på sosiale medier, hvor også de amerikanske og ukrainske estimatene på henholdsvis 7000 og 15.000 drepte russere diskuteres livlig.

BBCs russiske avdeling offentliggjorde mandag en rapport hvor det framgår at 557 russiske soldater er blitt drept. Rapporten er kun basert på bekreftede for- og etternavn på døde russiske soldater, og den er ifølge The Guardian den mest veldokumenterte undersøkelsen av bekreftede russiske tapstall så langt.

Pro-russiske tropper i Mariupol tidligere denne måneden. Hvor store de russiske tapene er så langt, er det ingen som vet.

Selv om tallene spriker vilt, vitner selv de laveste tallene om betydelige russiske tap. En tommelfingerregel for krigføring er at det for hver drepte soldat er tre til fire ganger så mange sårede soldater.

Tapstall svekker moral

Tapstallene kan svekke moralen og den russiske krigsmaskinens evne til å kjempe videre. Årsaken er at selv om Russland ifølge noen estimater har satt inn opp mot 150.000 soldater i Ukraina, så er militære enheter svært komplekse systemer. Selv relativt få døde kan stikke kjepper i hulene, forklarer major Jeppesen:

— Hver enkelt soldat har sin spesielle funksjon i en enhet. Det kan være sykepleieren – mister man ham, påvirker det gruppen. Det kan være soldaten med det tunge panservernvåpenet, som kan skyte stridsvogner, man mister. Det kan være at ledelseskjeden svekkes, fordi lederne blir drept, og man må fylle opp med nye ledere, sier Lennart Schou Jeppesen, som forsker på soldaters moral og kampvilje i en krigssone.

Han forventer at begge landene har helt presise tapstall for sine egne enheter, som de velger å ikke offentliggjøre.

— Helt tilbake til 2. verdenskrig har man holdt godt øye på drapstall, antall sårede, hvor mange som lider psykiske skader og ikke lenger er kampdyktige, og hvor mange som deserterer. Det gir et godt innblikk i når en enhet er i ferd med å bryte sammen. God militær ledelse handler om å hele tiden ha fingeren på pulsen for å finne ut om en enhet kan løse oppgaven sin, eller om den er mer til fare for seg selv, fortsetter Jeppesen.

Usikre tall også fra Ukraina

Også på ukrainsk side er det vanskelig å få opplyst nye tapstall. 13. mars sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at minst 1300 ukrainske soldater er blitt drept i krigen. Det skriver The Guardian. Zelenskyjs estimat er vesentlig lavere enn det russiske estimatet fra 2. mars, som lød på 2870 drepte ukrainske soldater og omtrent 3700 sårede, mens 572 ukrainske soldater var blitt fanget. Det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Selv om tapstallene er usikre, men høye på begge sider av krigen, er hver døde soldat et relativt større problem for Russland. Det sier major Lennart Schou Jeppesen.

— Høyst sannsynlig er de russiske tapstallene konsentrert rundt Mariupol og Kyiv, hvor det er mange kamphandlinger. Enhetene i de områdene trenger høyst sannsynlig å bli avløst på nåværende tidspunkt, så de kan få en kamppause, få trent, spist også videre. Men en sånn rokering er vanskelig, for akkurat nå har Russland soldater som har fått god kjennskap til lokalområdet. I det omfang de avløses av folk uten den kamperfaringen, mister de altså noe kunnskap ved frontlinjen, sier Lennart Schou Jeppesen.

Utskiftinger ved fronten er i mindre grad et problem for det ukrainske forsvaret, sier majoren.

— Selv om den enkelte soldat ikke kjenner byen, kan lokalbefolkningen bidra med kunnskap som kan være nyttig, sier Lennart Schou Jeppesen.

Russerne skifter strategi

Ifølge vestlige analytikere har Russland de siste dagene skiftet strategi i angrepskrigen mot Ukraina. Den innledende russiske offensiven med hurtige fremrykninger over land er blitt avløst av stillstand, mens Russland i økende grad bombarderer ukrainske byer fra avstand. Krigen befinner seg i en form for «dødvann», skriver den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War, som finansieres av den amerikanske forsvarsindustrien.

— Russerne kan kanskje fremdeles vinne, ukrainerne kan kanskje vinne, krigen kan kanskje utvides til å involvere andre land, eller den kan kanskje utvikle seg til en større utgave av dødvannet i Ukrainas østlige del, som fortsatte fra 2014 og frem til starten av Russlands invasjon i februar 2022, skriver tankesmia.

Med andre ord: Tross tapstall på begge sider kan alt skje.