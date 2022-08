Minst 13 nordmenn terrordrept i utlandet siden 2008

To norske statsborgere skal være blant ofrene etter at terrorister angrep Hotell Hayat i Somalias hovedstad Mogadishu i helgen. Dermed har minst 13 sivile nordmenn blitt drept i terrorangrep utført av al-Qaida, IS, Boko Haram, Taliban og al-Shabaab siden 2008.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden