Kongo: Fire barn drept da opprørere angrep landsby

Fem mennesker, av dem fire barn, ble drept da opprørere angrep øst i Kongo lørdag, ifølge lokale kilder.

NTB-AFP

Angriperne skal tilhøre de allierte demokratiske styrkene (ADF). Hendelsen skjer bare to dager etter et lignende angrep i en naboprovins, der 13 mennesker mistet livet.

– Rundt klokken 21 angrep de landsbyen Busiyo i Ituri-provinsen og brente flere hjem, sier Jacques Anayeyi, leder av ungdomsrådet, til AFP søndag.

Ifølge Anayeyi ble fem mennesker drept, inkludert fire barn fra samme familie. Fem landsbyboere ble såret og dusinvis av andre kidnappet, legger han til.

ADF beskrives av den ytterliggående islamistgruppen IS som deres lokale gren. Gruppa er anklaget for å drepe tusenvis av sivile og for å stå bak terrorangrep øst i Kongo.