Kvinne falt ned i utedo i USA – måtte reddes av brannvesenet

En kvinne som mistet mobiltelefonen i en utedo i USA, falt selv ned i hullet og satt fast i et forsøk på å hente opp mobilen. Hun ble reddet av brannvesenet.

NTB-AP

Kvinnen var på besøk på fjelltoppen Mount Walker i nasjonalparken Olympic nordvest for Seattle. Der mistet hun mobilen ned i utedoen, skriver avisen Kitsap Sun.

Kvinnen demonterte toalettsetet og brukte hundekobbel for å prøve å få tak i telefonen. Det gikk ikke, og i et siste forsøk festet hun hundebåndene til seg selv idet hun prøvde å fire seg ned for å få tak i telefonen. Forsøket mislyktes og hun falt ned i utedoen med hodet først.

– Det gikk ikke særlig bra og hun falt ned, sier brannsjef Tim Manly.

Hun var alene og forsøkte å komme seg opp fra doen i 10–15 minutter. Gjenforent med mobilen, ringte hun nødnummeret mens hun satt fast nede i utedoen.

Brannvesenet kom til stedet og fikk heist henne opp. Hun var uskadd, men tilgriset.

– Hun ble sterkt oppfordret til å oppsøke legehjelp etter å ha blitt eksponert for menneskelig avføring. Men hun ville bare dra fra stedet, står det i en uttalelse fra brannvesenet.

– Jeg har jobbet her i 40 år og noe slikt har aldri skjedd før nå, sier Manly.