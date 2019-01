Trump utsetter talen om rikets tilstand

I forrige uke sendte flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus et brev til Trump der hun foreslo at han enten leverer talen skriftlig, eller utsetter den til nedstengningen av offentlig sektor er avsluttet. Hun viste til sikkerhetshensyn.

Presidenten ville derimot ikke føye seg og varslet onsdag at han planlegger å holde talen for en samlet kongress i Representantenes hus 29. januar. Like etter klokken 23 onsdag amerikansk tid kom kontrabeskjeden.

– Underveis i nedstengningen ba Nancy Pelosi meg holde talen om rikets tilstand. Jeg gikk med på det. Så ombestemte hun seg på grunn av nedstengningen, og foreslo en senere dato. Dette er hennes privilegium – jeg vil holde talen når nedstengningen er over. Jeg leter ikke etter et alternativt sted å holde talen om rikets tilstand, skriver president på Twitter.

– Nær framtid

Det er tradisjon for at amerikanske presidenters årlige tale om rikets tilstand holdes foran en samlet kongress i fløyen der Representantenes hus holder til.

Trump skriver at ingen steder kan konkurrere med historien, tradisjonen og betydningen av denne salen.

– Jeg ser fram til å holde en flott tale om rikets tilstand i nær framtid, avslutter Trump.

Etter presidentens melding, svarte Pelosi ham og skrev at hun håper han går med på en avtale om å avslutte nedstengningen.

– Herr president, når du sier «i nær framtid», håper jeg du mener at du vil støtte Representantenes hus' forslag om å avslutte nedstengningen som Senatet skal stemme over torsdag. Godta dette forslaget slik at vi kan gjenåpne statsapparatet, gi lønn til våre offentlig ansatte og deretter forhandle om våre uenigheter, skrev hun på Twitter.

Votering

Torsdag skal Senatet stemme over to ulike forslag om å avslutte nedstengningen.

Det ene forslaget har sitt utgangspunkt i Det hvite hus og er bearbeidet av Republikanerne i Senatet. Det omfatter de 5,7 milliarder dollarene som Trump krever til bygging av mur langs grensen mot Mexico. For å blidgjøre Demokratene, inneholder forslaget også et tillegg om å forlenge den midlertidige beskyttelsen for rundt 1 million innvandrere.

Det andre forslaget er utarbeidet av Demokratene og går ut på å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden 22. desember, fram til 8. februar. Hensikten er å gi partene mer tid på å forhandle om budsjettet og grensesikkerhet.

Fastlåst

Representantenes hus, der Demokratene er i flertall, har vedtatt flere lovforslag som kan avslutte nedstengningen, men flertallet i det republikansk-dominerte Senatet stiller seg på Trumps linje for å få bevilget penger til grensemur.

Senatet med sine 100 senatorer har riktig nok mulighet til å avslutte nedstengningen, men det trengs 60 stemmer for å vedta et av forslagene. Det er lite sannsynlig at det vil bli flertall for noen av de to forslagene.

Flertallsleder Mitch McConnell innser at situasjonen er fastlåst, og han har sagt til senatorene at «det er på tide å inngå en avtale».

Trump, som iverksatte nedstengningen, har sagt han ikke vil gjenåpne statsapparatet før han får pengene til muren.