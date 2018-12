Syrisk luftvern skyter ned raketter

Nyhetsbyrået SANA melder at en rekke fiendtlige mål ble skutt ned, uten å komme med flere detaljer.

Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights sier at det dreier seg om et israelsk angrep mot ammunisjonslagre utenfor Damaskus som hører til Hizbollah eller iranske styrker.

Lokale innbyggere sier til det tyske nyhetsbyrået at de hørte kraftige eksplosjoner i nærheten av militærleiren Mezze i utkanten av Damaskus.

Folk i nærheten av grensa til Libanon forteller at de hørte jetfly som de mener kom fra Israel. Tidligere har israelske jagerfly fløyet inn i Syria via Libanon.

Israel har en rekke ganger gjennomført luftangrep mot det sier er iranske mål sør for Damaskus.

I den israelske kystbyen Hadera, midt mellom Haifa og Tel Aviv, forteller innbyggere at de har hørt eksplosjoner i nærheten, og en talskvinne for den israelske hæren sier at luftvernet ble aktivert mot en rakett som var avfyrt i Syria.