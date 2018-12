Skjebnedager for Theresa May i vente

Tirsdag er den store skjebnedagen for Storbritannias regjering og Theresa May. Da skal det britiske parlamentet stemme ja eller nei til brexitavtalen som May og EU har forhandlet fram. Foreløpig er det høyst usikkert hvor Parlamentet egentlig står. Søndag ga brexitkomiteen i Underhuset avtalen knusende kritikk.

Arbeidet for å sikre et flertall for avtalen har pågått lenge, men mandag er siste mulighet for Parlamentet å debattere avtalen. Debatten holdes etter at EU-domstolen kommer med en kjennelse om hvorvidt Storbritannia ensidig kan bremse brexit-prosessen.

Yea or nay, May?

Mays team kjemper en intens kamp om å få et ja fra de folkevalgte. Et nei «kan føre til en alvorlig usikkerhet for landet», sa statsministeren til avisen Daily Mail søndag. Hun antyder også at motstanden mot avtalen kan lede til et nyvalg som kan gjøre Labour-leder Jeremy Corbyn til statsminister.

– Vi kan ikke ta risikoen ved at Jeremy Corbyn kan få makten, sier May til avisen.

Får May et nei fra Parlamentet, kan det bety store utfordringer for hennes framtid som statsminister.

Britiske medier har kartlagt minst seks nåværende og tidligere ministre i regjeringen som er klare til å ta over som regjeringsleder dersom May skulle trekke seg de kommende dagene.

Kaotisk helg

Skjebneuken kommer etter en helg med «plan B», rivaliserende protester i London, rykter om at brexit-avstemningen utsettes og knusende kritikk fra brexitkomiteen i Underhuset.

Det startet lørdag med at arbeids- og pensjonsminister Amber Rudd åpnet for en ny folkeavstemning eller en såkalt norsk løsning om May ikke får gjennomslag i Parlamentet tirsdag.

Søndag fulgte kaoset med at brexitkomiteen kalte avtalen er «et enormt steg ut i det ukjente». Den tverrpolitiske parlamentskomiteen for EU-utmeldingen sier i sin enstemmige uttalelse at avtalen ikke «gir det britiske folket eller næringslivet den klarheten og tryggheten de trenger om handelsforbindelsene til EU om fem eller ti år».

Samme dag avviste den britiske regjeringen ryktene om at tirsdagens avstemning kan bli utsatt.