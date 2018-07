Minst 15 døde etter kraftig uvær sørvest i Japan

I tillegg er mange tusen evakuert fra hjemmene sine som følge av uværet, som startet tidligere denne uka.

Regnværet og flommene har inntruffet flere steder i Japan. I prefekturet Okayama er en mann bekreftet død som følge av et jordskred lørdag, mens i Hiroshima er en mann funnet død etter at et jordskred utløste en brann. I nærheten ble en yngre gutt funnet død i et oversvømt område.

Blant de savnede er fem mennesker som ble begravd da huset deres raste sammen, også i Hiroshima. I Ehime er en kvinne funnet død i andre etasje i et hjem som ble truffet av et jordskred.

Et dødsfall er også bekreftet i Kyoto, der en 52 gammel kvinne ble funnet død. Over 250 er evakuert i samme område.

Flere steder er veiene stengt, og det er utstedt jordskredvarsel for store deler av det sørvestlige Japan. Enkelte steder fungerer ikke vannsystemet, og militæret jobber intenst med å frakte vann til områdene som er rammet.

Selv om Japan er blant de mest moderniserte landene i Asia, fører monsunsesongen ofte til dødsfall og omfattende materielle skader i landlige områder.