Tidligere rådgiver i Trump-kampanjen vil samarbeide med spesialetterforsker Mueller

Den økonomiske rådgiveren Rick Gates jobbet i en periode tett på kampanjesjef Paul Manafort. Begge har ifølge Mueller en fargerik og innbringende fortid som agenter og pengevaskere for prorussiske politiske toppsjefer i Ukraina.

De er begge tiltalt fra før og står overfor lange fengselsstraffer. Manafort og Gates har ikke villet innrømme skyld.

Tiltalen ble torsdag behandlet for annen gang av en storjury i Virginia, og utvidet med punkter om skatteunndragelser og bankfusk. Den eldre delen av tiltalen, som ble tatt ut i oktober omfatter uregistrert lobbyvirksomhet i utlandet og hvitvasking av penger mens de to jobbet på oppdrag for partiet til den daværende russiskstøttede ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Innrømmer skyld

Fredag ettermiddag besluttet Gates å innrømme skyld. Han innrømmet da tiltalepunktene om sammensvergelse mot amerikanske myndigheter i forbindelse med skatteunndragelse og å drive uregistrert lobbyvirksomhet i utlandet, samt å ha løyet i avhør med etterforskere.

Ved å erkjenne delaktighet kan Gates bli et samarbeidende vitne og gi Mueller og hans team innsyn i hva slags kontakter det var mellom ledere i kampanjen for å få Donald Trump valgt til president og personer med tett tilknytning til toppsjiktet i Russland.

Omstendelig gransking

Som rådgiver og Manaforts nærmeste medarbeider i kampanjen for Trump hadde Gates tilgang til opplysninger om det mye omtalte møtet i Trump Tower i juni 2016 mellom Trumps eldste sønn Donald Trump Jr og svigersønnen Jared Kushner på den ene siden og en gruppe russiske representanter på den andre.

Gates var også godt plassert for å kunne kjenne til samtaler som daværende senator Jeff Sessions, nå justisminister, hadde med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Mueller er svært interessert i begge disse møtene, og granskingen av Gates og Manafort er et ledd i det omstendelige arbeidet med å avdekke hva som egentlig skjedde mellom kampanjeledelsen og russiske kontakter som hevdet å ha ødeleggende informasjon om Hillary Clinton.