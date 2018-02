Flere blir syke på fly

Den vanligste grunnen til at folk trenger akutt helsehjelp på flytur er at de mister bevisstheten, noe som gjelder i 37 prosent av tilfellene, ifølge en artikkel i tidsskriftet Canadian Medical Association Journal. Legene som står bak artikkelen viser til en større nordamerikansk undersøkelse.

De neste kategoriene på listen er pusteproblemer (12 prosent), kvalme (10 prosent), hjerteproblemer (8 prosent) og kramper (6 prosent).

I tillegg til at det stadig blir flere som reiser med fly, er det også flere eldre og flere med dårlig helse blant passasjerene.

Mangel på sammenlignbare tall gjør at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvor ofte leger må trå til blant skyene. Anslag over hvor hyppig de må hjelpe til varierer mellom ett tilfelle per 62.500 reisende og ett tilfelle per 7.700 reisende. 70 prosent av nødssituasjonene oppstår på interkontinentale flyginger.