Hitlers Mercedes skal auksjoneres bort i USA

Bilen er én av kun fire slike bilmodeller som noensinne er produsert. Mercedes-Benz 770K «Grosser» – kjent for resten av verden som «Super-Mercedesen» – henter sin kraft fra en 7,7 liters «supercharger»-motor, og kan nå en hastighet på over 160 kilometer i timen.

Bilen var et kraftig symbol på Hitlers tredje rike, og den tyske lederen ble ofte avbildet oppreist i framsetet mens bilen kjørte ham rundt.

Bilen hadde registreringsskiltet 1A 148461, og ble blant annet brukt til å frakte Hitler under sin seiersparade gjennom Berlin etter seieren mot Frankrike, og under et velkjent statsbesøk fra den fascistiske italienske diktatoren Benito Mussolini.

Mercedesen skal auksjoneres bort under Worldwide Auctioneers-arrangementet i Scottsdale i Arizona 17. januar. Ifølge amerikanske medier ventes det at den vil bli solgt for flere millioner dollar.

Hvem som egentlig eier bilen nå er ukjent. Etter at andre verdenskrig begynte å utvikle seg i de alliertes favør, ble bilen brukt i Frankrike og senere beslaglagt av amerikanske styrker. Styrkene skal ikke ha kjent til hvilken bil det var snakk om, og Mercedesen ble registrert i militærpolitiets bilpark.

Etter krigen havnet bilen en kort periode i hendene til en belgisk privatperson, før den ble sendt til USA der den endte opp i Greenville i North Carolina. Etter det har den byttet hender flere ganger, før den havnet hos den siste kjente eieren – en russisk milliardær – i 2009.